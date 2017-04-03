МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В Московском зоопарке родился первый детеныш альпака, до этого животные размножались только в зоопитомнике под Волоколамском, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Альпаки — домашние парнокопытные животные, которых традиционно разводят в Андах. Первоначально альпак ошибочно относили к роду лам, однако в 2001 году ученые выяснили, что предками альпак были викуньи, а не гуанако — прародители всех домашних лам. Следовательно, альпака, хоть и напоминает внешне ламу и относится к тому же семейству верблюжьих, ламой не является.

"В Московском зоопарке родился детеныш альпака — домашнего безгорбого верблюда. Это самка довольно редкой белой масти. Посетители уже могут увидеть малышку в "копытном ряду". Это первый альпака, родившийся на территории зоопарка, раньше они размножались только в зоопитомнике под Волоколамском", — говорится в сообщении.

Сообщается, что альпака-девочка появилась на свет 25 марта. При рождении детеныш весил около одного килограмма, а сейчас она уже в пять раз тяжелее.

Южноамериканские родственники верблюдов переехали в зоопарк из зоопитомника в декабре прошлого года. Это две самки рыжего и черного окраса, а также бело-серый самец. Они живут на старой территории в вольере рядом с яками.