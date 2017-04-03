Опрос показал, как россияне оценивают политику Лукашенко по отношению к РФ

МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Россияне считают, что президент Белоруссии Александр Лукашенко скорее хитрит как политик и поддерживает РФ лишь тогда, когда ему это выгодно, при этом отношение наших сограждан к белорусскому лидеру характеризуется преимущественно как позитивное или нейтральное, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 8-9 февраля 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов; метод опроса – телефонное интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

Исходя из результатов опроса, отношение россиян к Лукашенко можно охарактеризовать как преимущественно позитивно-нейтральное, отмечают социологи. В частности, 27% респондентов оценивают его положительно, 54% отмечают ряд недостатков, но при этом говорят, что уважают выбор белорусского народа (в 2008 году так ответили по 34% респондентов). Еще 12% россиян считают, что Белоруссии нужен другой президент (13% в 2008 году).

"Однако, оценивая политическую позицию Лукашенко, большинство респондентов (73%) согласились с тем мнением, что он скорее хитрит и поддерживает Россию лишь тогда, когда ему это выгодно, а на самом деле ведет независимую политику. О том, что белорусский лидер последовательно придерживается пророссийской политики, сказали 17% опрошенных", — говорится в материалах опроса.

При этом доля тех, кто считает, что Лукашенко последовательно проводит пророссийскую политику, выше в группе респондентов 18-24 лет – четверть (25%) молодых людей, принявших участие в опросе, придерживаются этой точки зрения. Десятая часть всех респондентов (10%) затруднились оценить политическую позицию Лукашенко.

По оценке ВЦИОМ, с 2006 года заметно выросли доли респондентов, испытывающих по отношению к президенту Белоруссии положительные эмоции. Как показал опрос, более трети россиян (35%) сейчас относятся к Лукашенко с уважением (19% в 2006 году), 17% — с доверием (против 8% в 2006 году), столько же – с симпатией (13% в 2006 году). Среди негативных эмоций участники опроса сегодня чаще всего говорят о недоверии к белорусскому лидеру (12%) и о разочаровании им (6%).

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров отметил, что "президент Белоруссии давно закрепился в поле зрения россиян как один из образцовых политиков, обеспечивающий стабильность и развитие своей страны, упорно защищающий её интересы", при этом тесно сотрудничающий с Россией, нацеленный на стратегический союз двух стран.

"В последние годы этот образ, однако, дополнился отрицательными чертами. Это явление связано главным образом с желанием Лукашенко получить дополнительные выгоды для себя и своей страны благодаря глубокому конфликту между Россией и Западом. Лавируя между двумя сторонами этого конфликта, лидер Белоруссии постепенно теряет доверие той части россиян, которые прежде ценили его именно за готовность идти плечом к плечу с нашей страной через испытания любыми геополитическими соблазнами", — сказал глава ВЦИОМ, комментируя результаты опроса.