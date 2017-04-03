В Госдуме подготовили поправки в УК о наказании за кражу электроэнергии

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Депутаты Госдумы от "Единой России" Михаил Старшинов и Гаджимет Сафаралиев направили в правительство и Верховный суд РФ для получения отзывов законопроект, которым предлагается ввести наказание до шести лет лишения свободы за кражу электроэнергии из объекта электросетевого хозяйства, сообщил журналистам в понедельник Старшинов.

По словам парламентария, нынешняя редакция соответствующего пункта статьи 158 Уголовного кодекса РФ регламентирует наказание в том числе за кражу из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода, авторы законопроектах считают, что к этим же деяниям должна быть приравнена кража из объекта электросетевого хозяйства.

В случае принятия поправки, кража электроэнергии будет наказываться штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

Старшинов заявил, что необходимость внесения поправок связана с участившимися случаями кражи электроэнергии, что не только приводит к значительным убыткам компаний, работающих в сфере поставки электроэнергии, но и затрагивает вопросы обеспечения безопасности на объектах электросетевого хозяйства.

"А это, в свою очередь, напрямую сказывается на жизни и безопасности наших граждан", — подчеркнул депутат.

При этом, отметил политик, в законопроекте оговаривается, что те, кто добровольно сообщит о преступлении и в полном объеме возместит причиненный ущерб, могут быть освобождены от уголовной ответственности. "Эта норма позволит сбалансировать систему регулирования ответственности и приведет к частичной декриминализации статьи", — указал он.