Резидент Свободного порта Владивосток строит на Камчатке этническую деревню

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 апр — РИА Новости. Этническую деревню стоимостью 226 миллионов рублей строит в Петропавловске-Камчатском резидент Свободного порта Владивосток в Камчатском крае – компания "Павлин", сообщает пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока.

"В рамках проекта инвестор намерен решать задачи по организации этнокультурного туризма в регионе, демонстрируя основные хозяйственные и промысловые особенности коренных народов Камчатского края. Реализация проекта будет способствовать развитию этнического туризма и сохранению этнографического наследия Камчатского края", — говорится в сообщении.

Этническая деревня будет представлять собой специально оборудованный комплекс зданий, выполненных из рубленого леса: традиционные жилища коренных народов — дом мастера и летнее кафе, кузница, русская изба, два корабля – летнее кафе, фонтан, летняя сцена, причал и другие сооружения. Общая площадь этнодеревни составит 13 тысяч квадратных метров.

"Проект позволит внести существенный вклад в развитие рекреационно — туристической зоны Камчатки. При реализации проекта будут созданы дополнительные рабочие места. Решение получить статус резидента свободного порта Владивосток вызвано, прежде всего, возможностью получить поддержку правительства Камчатского края в реализации данного проекта и существенные налоговые льготы", — сказал генеральный директор компании "Павлин" Владимир Гончар.

По его словам, в настоящее время разработана визуализация проекта, выбран подрядчик для проектирования и строительства комплекса. Строительные работы начались в августе 2016 года и продлятся два года. Ввод в эксплуатацию запланирован в августе 2018 года.

В настоящее время резидентами Свободного порта в Камчатском крае являются девять предприятий с общим объемом инвестиций 3,2 миллиарда рублей и перспективой создать 382 рабочих места.