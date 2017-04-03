На Камчатке увеличен размер краевого материнского капитала

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 апр — РИА Новости. Размер регионального материнского капитала увеличен с 1 апреля на Камчатке, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Размер краевого материнского капитала вырос на четыре процента, в денежном выражении увеличение составило от 4 до 13 тысяч рублей. Таким образом, с 1 апреля на первого ребенка размер капитала составляет 111 тысяч рублей, на третьего – 132 тысячи рублей, на четвертого — 199 тысяч рублей, на пятого – 275 тысяч рублей, на шестого и последующего ребенка – 331,6 тысячи рублей", — приводит пресс-служба слова министра социального развития и труда Камчатского края Инессы Койрович.

Отмечается, что в этом году на предоставление краевого материнского капитала в региональном бюджете предусмотрено 64,5 миллиона рублей. Данные выплаты предоставляются женщинам, родившим третьего или последующего ребенка, а также состоящим в браке женщинам в возрасте от 19 до 24 лет, родившим первенца.

"Средства выплачиваются семьям при достижении ребенком возраста шести месяцев. Направить их получатели могут на улучшение жилищных условий семьи путем приобретения жилого помещения в собственность либо строительства, ремонт жилья для проживающих в сельской местности, получение образования детьми, не достигшими на дату начала обучения 23 лет, приобретение транспортного средства", — напомнила Койрович.

Она добавила, что краевой материнский капитал предоставляется на Камчатке с 1 января 2011 года. Только в 2016 году получателями выплат стали 437 семей.