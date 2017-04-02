Иванов призвал оборудовать мусоровозы системой ГЛОНАСС

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр — РИА Новости. Каждый мусоровоз в России должен быть оборудован системой ГЛОНАСС, чтобы контролировать вывоз мусора на полигоны, "тогда чище будет", сказал спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Сейчас коммунальщики получают от регионального правительства деньги на вывоз мусора, подразумевая, что они везут его на полигоны. По сути, сейчас у нас большая свалка… Кто проверит? Без ГЛОНАССа это не проверишь. Я жесточайший сторонник, я настаиваю на том, чтобы каждый мусоровоз в России должен быть оборудован ГЛОНАССом, тогда чище будет", — сказал Иванов на Медиафоруме ОНФ.