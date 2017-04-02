Пушков призвал к бойкоту ресторанов, где отказались принять русских девушек

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков заявил, что достойным ответом на отказ одного из мадридских ресторанов принять русскоязычных девушек станет бойкот всей сети заведений.

"Отказ обслуживать русских в ресторане Sagardi в Мадриде отдает расизмом. Достойным ответом стал бы бойкот всех ресторанов Grupo Sagardi", — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Как ранее сообщалось, мадридский ресторан Sagardi оказался в центре скандала после того, как его менеджер заявил организаторам большой вечеринки русскоязычных девушек, что "люди русского происхождения не приветствуются". В результате организаторы написали заявление в полицию, владелец группы баскских ресторанов извинился, но вечеринку провели в другом месте. О скандале на странице "Доброе утро, Мадрид!" сообщила организатор вечеринки, на которую были приглашены русскоязычные девушки, живущие в Мадриде, их мужья и друзья.