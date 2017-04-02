Согласованные публичные акции по всей России прошли без нарушений

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. В ходе согласованных публичных акций, которые прошли в воскресенье в Самаре, Новосибирске, Астрахани и ряде других городов, нарушений общественного порядка не зафиксировано, задержанных нет, сообщило МВД РФ.

"Сегодня в ряде городов Российской Федерации по инициативе различных общественных объединений состоялись в большинстве своем немногочисленные согласованные публичные мероприятия. К примеру, в Рязани и Иваново в них участвовало по 20 человек, в Якутске – 13 и в Барнауле 40 человек", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, среди наиболее многочисленных — мероприятия в Новосибирске, в которых участвовали 400 человек, Самаре с участием 650 человек и Астрахани с численностью 250 человек.

"В ходе данных публичных акций нарушений общественного порядка не зафиксировано, задержанных нет", — говорится в сообщении МВД.

При этом, как отметили в министерстве, в Москве в ходе несогласованного публичного мероприятия за нарушение общественного порядка в районе Триумфальной площади задержан 31 человек.

"Все нарушители доставлены в территориальные подразделения полиции для составления протоколов об административных правонарушениях. Перекрытия улиц и площадей столицы не проводились", — отмечается в сообщении. Кроме того, в Санкт-Петербурге задержан один из участников несогласованного мероприятия.

"Сотрудники органов внутренних дел совместно с военнослужащими Росгвардии обеспечили общественную безопасность в полном объеме", — подчеркивается в сообщении МВД.

Ранее в соцсетях распространялись призывы к участию в несанкционированных митингах 2 апреля в Москве и регионах. Следствие уже устанавливает лиц, разместивших в интернете призывы к массовым беспорядкам, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 212 УК РФ (призыв к массовым беспорядкам).

Прокуратура Москвы предупреждала о негативных последствиях участиях в несогласованных массовых мероприятиях 2 апреля, так как уведомления о проведении этих акций в органы исполнительной власти Москвы не подавались. Некоторым распространявшим призывы лицам было вынесено предостережение о недопустимости нарушения закона.

Генпрокуратура РФ ранее потребовала ограничить доступ к ряду страниц в социальных сетях, где пользователей призывают участвовать в несанкционированных митингах 2 апреля в Москве и регионах.