Согласованные публичные акции по всей России прошли без нарушений

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. В ходе согласованных публичных акций, которые прошли в воскресенье в Самаре, Новосибирске, Астрахани и ряде других городов, нарушений общественного порядка не зафиксировано, задержанных нет, сообщило МВД РФ.
По данным ведомства, среди наиболее многочисленных — мероприятия в Новосибирске, в которых участвовали 400 человек, Самаре с участием 650 человек и Астрахани с численностью 250 человек.
"В ходе данных публичных акций нарушений общественного порядка не зафиксировано, задержанных нет", — говорится в сообщении МВД.
При этом, как отметили в министерстве, в Москве в ходе несогласованного публичного мероприятия за нарушение общественного порядка в районе Триумфальной площади задержан 31 человек.
"Сотрудники органов внутренних дел совместно с военнослужащими Росгвардии обеспечили общественную безопасность в полном объеме", — подчеркивается в сообщении МВД.
Ранее в соцсетях распространялись призывы к участию в несанкционированных митингах 2 апреля в Москве и регионах. Следствие уже устанавливает лиц, разместивших в интернете призывы к массовым беспорядкам, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 212 УК РФ (призыв к массовым беспорядкам).
Генпрокуратура РФ ранее потребовала ограничить доступ к ряду страниц в социальных сетях, где пользователей призывают участвовать в несанкционированных митингах 2 апреля в Москве и регионах.