Кузнецова подчеркнула недопустимость политической манипуляции детьми

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, комментируя информацию об участии несовершеннолетних в несанкционированных акциях в столице, заявила о недопустимости манипулирования детским сознанием.
Ранее члены президентского Совета по правам человека в своем заявлении выразили обеспокоенность появляющимися в соцсетях призывами к школьникам и студентам участвовать в протестных акциях и подчеркнули недопустимость политической эксплуатации детей.
"Я считаю, что манипуляция детским сознанием недопустима. Я хотела бы сделать акцент именно на манипуляции детским сознанием", — сказала Кузнецова журналистам, отвечая на просьбу высказать свое мнение по поводу участия детей в таких акциях.
Как заявил в свою очередь руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, втягивание несовершеннолетних в политические процессы недопустимо, однако необходимо создавать условия для самореализации школьников.
"Нельзя втягивать детей, нельзя втягивать школьников в политические процессы", — добавил он.
По его словам, необходимо проводить разъяснительную работу среди несовершеннолетних. "Разъяснять, конечно, надо. Но вот формы, как мы должны это делать, должны быть понятны и внятны. Мы должны, прежде всего, создавать возможности для самореализации молодежи, для активности молодых людей во всех направлениях. Вот чем лучше мы будем это делать, тем, наверное, лучше будет для всех", — отметил он.
Несанкционированная властями акция прошла 26 марта в центре Москвы. На Тверской улице и на прилегающих территориях, по оценкам полиции, находилось порядка 7-8 тысяч человек. Глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников заявил РИА Новости, что было задержано более 600 человек. В понедельник вечером в столичном главке МВД РИА Новости сообщили, что большинство задержанных отпущены из отделов полиции.
Режиссер Александр Сокуров на церемонии вручения премии "Ника" отмечал, что "государство совершает большую ошибку", а политики "не желают услышать молодых людей". Сокуров заявил, что нужно активнее заниматься гуманитарным развитием молодежи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не могут проявлять уважения к тем, "кто сознательно вводил в заблуждение несовершеннолетних, по сути, детей, призывая их, в том числе, суля некие награды, принять участие в несогласованной акции".