Кузнецова подчеркнула недопустимость политической манипуляции детьми

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, комментируя информацию об участии несовершеннолетних в несанкционированных акциях в столице, заявила о недопустимости манипулирования детским сознанием.

Ранее члены президентского Совета по правам человека в своем заявлении выразили обеспокоенность появляющимися в соцсетях призывами к школьникам и студентам участвовать в протестных акциях и подчеркнули недопустимость политической эксплуатации детей.

"Я считаю, что манипуляция детским сознанием недопустима. Я хотела бы сделать акцент именно на манипуляции детским сознанием", — сказала Кузнецова журналистам, отвечая на просьбу высказать свое мнение по поводу участия детей в таких акциях.

Как заявил в свою очередь руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, втягивание несовершеннолетних в политические процессы недопустимо, однако необходимо создавать условия для самореализации школьников.

"Я являюсь абсолютным сторонником одной простой позиции: все те, кто втягивают именно детей в какие-либо политические процессы, являются, мягко скажем, очень нехорошими людьми. Даже очень суровые диктаторские режимы не позволяли себе втягивать детей в политику. Поэтому те люди, которые это делают, они категорически неправы", — сказал Бугаев журналистам на просьбу прокомментировать сообщения об участии несовершеннолетних в несанкционированных митингах.

"Нельзя втягивать детей, нельзя втягивать школьников в политические процессы", — добавил он.

По его словам, необходимо проводить разъяснительную работу среди несовершеннолетних. "Разъяснять, конечно, надо. Но вот формы, как мы должны это делать, должны быть понятны и внятны. Мы должны, прежде всего, создавать возможности для самореализации молодежи, для активности молодых людей во всех направлениях. Вот чем лучше мы будем это делать, тем, наверное, лучше будет для всех", — отметил он.

Бугаев напомнил, что создано Российское движение школьников, которое призвано "максимально создать возможности для школьников для самореализации, донести до них те принципы и ценности, на которых основано наше государство".

Несанкционированная властями акция прошла 26 марта в центре Москвы. На Тверской улице и на прилегающих территориях, по оценкам полиции, находилось порядка 7-8 тысяч человек. Глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников заявил РИА Новости, что было задержано более 600 человек. В понедельник вечером в столичном главке МВД РИА Новости сообщили, что большинство задержанных отпущены из отделов полиции.

Как ранее отмечал Песков, в ходе несанкционированного митинга органы правопорядка действовали "абсолютно корректно и высокопрофессионально". По его словам, участники акции "вышли в несогласованное время и в несогласованном месте", создавая угрозу безопасности. В ходе акции один полицейский получил черепно-мозговую травму.

Режиссер Александр Сокуров на церемонии вручения премии "Ника" отмечал, что "государство совершает большую ошибку", а политики "не желают услышать молодых людей". Сокуров заявил, что нужно активнее заниматься гуманитарным развитием молодежи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не могут проявлять уважения к тем, "кто сознательно вводил в заблуждение несовершеннолетних, по сути, детей, призывая их, в том числе, суля некие награды, принять участие в несогласованной акции".