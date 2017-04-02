Путин назвал Евгения Евтушенко личностью уникального масштаба

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким поэта Евгения Евтушенко, назвав его личностью уникального масштаба, выдающимся представителем отечественной и мировой литературы.

"Ушёл из жизни Евгений Александрович Евтушенко – выдающийся представитель отечественной и мировой литературы, властитель дум и кумир многих поколений. Личность поистине уникального масштаба. Он был наделён ярким, самобытным дарованием и необычайно острым ощущением эпохи. Искренне верил в своё призвание и высокое предназначение поэта", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщал, что, по мнению президента, наследие Евтушенко является составной частью российской культуры.

Поэт, прозаик, киносценарист и кинорежиссер Евгений Евтушенко родился 18 июля 1932 года (по паспорту — 1933 года) на станции Зима Иркутской области. Классик советской и российской поэзии скончался в субботу в США на 85-м году жизни от остановки сердца.