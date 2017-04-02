Путин назвал Евгения Евтушенко личностью уникального масштаба
14:1902.04.2017
(обновлено: 14:23 02.04.2017)
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким поэта Евгения Евтушенко, назвав его личностью уникального масштаба, выдающимся представителем отечественной и мировой литературы.
"Ушёл из жизни Евгений Александрович Евтушенко – выдающийся представитель отечественной и мировой литературы, властитель дум и кумир многих поколений. Личность поистине уникального масштаба. Он был наделён ярким, самобытным дарованием и необычайно острым ощущением эпохи. Искренне верил в своё призвание и высокое предназначение поэта", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщал, что, по мнению президента, наследие Евтушенко является составной частью российской культуры.
Поэт, прозаик, киносценарист и кинорежиссер Евгений Евтушенко родился 18 июля 1932 года (по паспорту — 1933 года) на станции Зима Иркутской области. Классик советской и российской поэзии скончался в субботу в США на 85-м году жизни от остановки сердца.
Евгений Евтушенко родился в 1932 году в семье геологов, родители с детства прививали ему любовь к литературе.
Публиковаться Евтушенко начал с 17 лет, его первое стихотворение напечатала газета "Советский спорт" в 1949 году.
Первая книга стихов "Разведчики грядущего" выходит в 1952 году, и в этом же году его приняли в Союз писателей.
В 1963 году Евтушенко прогневал Никиту Хрущева, отдав свою автобиографию для публикации во Франции
в 1991 году поэт заключает контракт с американским университетом в Оклахоме и уезжает с семьёй преподавать литературу.
Евгений Евтушенко на съемочной площадке. 1983 год
Евгений Евтушенко в гримерной киностудии "Мосфильм".
Советский, российский поэт Евгений Александрович Евтушенко.
Евгений Евтушенко во время выступления на авторском вечере в спорткомплеке "Олимпийский".
Евгений Евтушенко на международном рок-фестивале в Лужниках в Москве.
Евгений Евтушенко на XVIII Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске".
Евгений Евтушенко на открытии собственного музея в Переделкино, где представлены картины из личного собрания поэта и авторские фотографии, сделанные в разные годы.
Евгений Евтушенко на своем творческом вечере в Политехническом музее.
Дмитрий Медведев вручает Государственную премию за 2009 год в области литературы и искусства Евгению Евтушенко на торжественной церемонии в Кремле.
Евгений Евтушенко перед творческим вечером, посвященном дню рождения поэта и выходу 12-томного собрания его сочинений, в Культурном центре ЗИЛ в Москве.
Евгений Евтушенко на творческом вечере, посвященном дню рождения поэта и выходу 12-томного собрания его сочинений, в Культурном центре ЗИЛ в Москве.