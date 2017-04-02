США
2.042 апреля15:36МСК
USD55.96-0.42
EUR59.81-0.78
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Эксперты: вузы РФ не смогут войти в сотню лучших университетов к 2020 году

14:1102.04.2017
(обновлено: 14:12 02.04.2017)
23812
Студенты Московского Государственного педагогического университета в Москве. Архивное фото
© РИА Новости. Евгений Одиноков

ПАМПЛОНА (Испания), 2 апр – РИА Новости, Елена Шестернина. Российские вузы заметно усилили свои позиции в мировых рейтингах ведущих университетов мира, но выполнить задачу, поставленную несколько лет назад правительством, с тем, чтобы пять университетов вошли в первую сотню, они пока, вероятно, не смогут. Такое мнение высказали в беседе с РИА Новости известные специалисты в области образования, которые принимали участие в международной конференции "Создание репутации университетов", проходившей в Университете Наварры.

Иностранные студенты в России. Архивное фото
© РИА Новости. Елена Тимошенко
В российских вузах растет число иностранных студентов
В конференции в одном из лучших университетов Испании, которая проводится раз в два года, приняли участие ведущие специалисты в области образования из 23 стран, в том числе из России.

По мнению экспертов, изначальная идея "Проекта 5-100" (к 2020 году пять российских вузов должны оказаться в сотне лучших университетов мира), вероятно, пока нереализуема, однако вливание больших средств (бюджет в 2013-2017 годах составил 60,5 миллиарда рублей) и постановка столь амбициозной задачи во многом помогла сдвинуть ситуацию с российским высшим образованием с мертвой точки. На сегодняшний день в программе участвует 21 вуз. За четыре года учебные заведения показали хорошие результаты: так в последнем предметном рейтинге британской компании Quacquarelli Symonds (он оценивает университеты из 74 стран по 46 предметам) 28 российских вузов заняли 147 позиций по 46 предметам. Для сравнения: в прошлом году в рейтинг вошли 17 российских университетов по 28 предметам, на 7 вузов больше, чем в 2015 году. Наиболее авторитетные мировые рейтинги, на которые ориентируются учебные заведения, публикуются британским еженедельным изданием Times Higher Education (THE), британской компанией Quacquarelli Symonds (QS) и Шанхайским университетом Цзяо Тун (Academic Ranking of World Universities).

Рейтинги не должны быть самоцелью

Вход в здание министерства образования и науки РФ. Архивное фото
© РИА Новости. Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Минобрнауки продолжит активно содействовать развитию российских вузов
Известный в мире специалист по интернационализации высшего образования, директор Центра международного высшего образования Бостонского колледжа (США) Ханс де Вит считает, что ни сами университеты, ни власти каких-либо стран не должны ставить попадание в рейтинги или повышение места в них своей главной целью. "Рейтинги не всегда положительно влияют именно на повышение качества образования. Но проблема не в рейтингах – они существуют, есть некие показатели, которые они учитывают. Проблема, когда правительства начинают проводить стратегию только на основании этих показателей. Если посмотреть на университеты, которые стоят на первых позициях, то они добились этих показателей только благодаря качеству образования, а не стремлению попасть в рейтинги. Конечно, хорошо, что инвестируют, но думать, что это вопрос пяти-шести лет – это слишком", — считает де Вит, один из авторов программы "Интернационализация высшего образования в XXI веке" в рамках "Проекта 5-100".

Лаборатория в Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ (НИЯУ МИФИ). Архивное фото
© Фото: пресс-служба НИЯУ МИФИ
Ведущие российские вузы получат от правительства десять миллиардов рублей
Он напомнил, что политика адресной поддержки ведущих университетов проводится сейчас в ряде стран мира. "Правительства Германии, Франции, Японии приняли решение, что необходимо оказывать поддержку лишь определенным университетам, ведь не все университеты могут быть мирового уровня, в одни университеты надо инвестировать больше, чем в другие – в те, которые наиболее конкурентоспособны в мире. Но есть университеты, очень хорошие, на региональном рынке, например, европейском, другие на национальном, третьи — это просто университеты профессионального образования. Эта дифференцированная система очень важна. К тому же рынок труда также требует разного образования – не все должны быть докторами наук ведущих университетов. Рынку труда нужны специалисты разного уровня – хорошие врачи, медперсонал, администраторы и так далее", — пояснил эксперт.

По его мнению, большие финансовые вливания в ведущие университеты в той или иной стране, скорее всего, окажут положительный эффект, но это не гарантия "попадания в рейтинги".

Российские вузы глазами студентов - 2017
© РИА Новости, Инфографика
Российские вузы глазами студентов - 2017

Ранее глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева заявляла, что международные рейтинги вузов подвержены влиянию политики и финансов. По ее словам, составление рейтинга не очень объективное, "даже при необъективности, которая есть, у нас в глобальный рейтинг входит МГУ, а многие вузы, включая Бауманку, входят предметно, и это абсолютно правильно, потому что вся история нашего образования — это специализация предметов".

Решение математических задач. Архивное фото
© Fotolia/ lightpoet
В российских вузах планируют ввести математические региональные центры
Де Вит также полагает, что у ряда российских университетов, участвующих в программе 5-100, "нет достаточного академического уровня, чтобы эффективно инвестировать полученные от государства средства". В качестве положительного примера профессор назвал ВШЭ, "которая всегда была исключением, всегда очень интернационализирована за счет определенной автономии". "За последние 20 лет они очень активно этим занимались за счет собственных средств, потом в рамках программы 5-100. Но в первую очередь за счет того, что у них была определенная доля автономии", — высказал свое мнение один из ведущих мировых специалистов в области интернационализации высшего образования.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что российские вузы, в том числе и МГУ, должны войти в число мировых лидеров по подготовке высококлассных специалистов.

Списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению. Архивное фото
© РИА Новости. Илья Питалев
Перейти в фотобанк
В российских вузах на четверть увеличат число бюджетных мест для историков
А вице-премьер Ольга Голодец заявляла, что Россия стремится к повышению авторитета российского образования, узнаваемости российских вузов на мировом образовательном рынке, так как это позволяет поддерживать российские технологии, развивать экономику на перспективу, а привлечение иностранных студентов дает хорошую основу для дальнейшей работы.

Нехватка английского

По мнению эксперта в области международного образования Quacquarelli Symonds Даши Карзуниной, возможности российских университетов выйти на лидирующие позиции мировых рейтингов ограничены, причина – недостаточная база преподавания на английском языке и ограничения в публикации исследований.

Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов во время встречи в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным. 9 января 2016
© РИА Новости. Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Ректор ВШЭ: российские вузы участвуют в "циркуляции мозгов" со знаком плюс
"Мы делаем рейтинг по Восточной Европе и Средней Азии, в частности, по России и республикам бывшего СССР. В России университеты очень сфокусированы на науке, там традиционно сильная фундаментальная наука. Сейчас государство осуществляет большие вливания в ключевые университеты, пытаясь сделать их более "интернационализированными", но возможности для конкуренции ограничены, поскольку обучение на английском не так распространено, как это необходимо в нынешних условиях. Ведется много дебатов, хорошо это или плохо, но если цель — выйти на мировой уровень, необходимо иметь программы на английском. Это позволит привлекать студентов не только из стран постсоветского блока, но и других регионов мира", — сказала Карзунина.

Встряхнуть систему

Президент РФ Владимир Путин и ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов во время рабочей встречи в Кремле. 9 января 2016
© РИА Новости. Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Ректор ВШЭ предложил продлить проект участия российских вузов в рейтингах
Президент благотворительного фонда "Система" Елена Чернышкова также считает, что планы правительства вывести хотя бы пять российских вузов в первую сотню рейтингов к 2020 году невыполнимы, но отметила положительный эффект. "Это была невыполнимая задача, но она оказала положительный эффект на систему высшего образования. Из 21 университета примерно половина довольно успешны. Если еще несколько лет назад ни один из российских университетов вообще не думал о рейтингах как о критерии успеха, сейчас вузы начали меняться и менять систему критериев", — рассказала Чернышкова в ходе круглого стола, посвященного системе высшего образования в России, проходившего в Университете Наварры.

Директор филиала НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Сергей Кадочников также считает, что "многие вузы меняются благодаря внешним инъекциям", потому что "кто-то заставляет". По его мнению, резкие изменения во всей системе высшего образования в России на настоящий день невозможны.

Президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Российские вузы должны обучать навыкам XXI века, заявил Герман Греф
"Должен быть лидер, который может поменять ситуацию, поменять персонал. Как в любой отрасли… В нынешней системе это непросто, потому что в политическом смысле есть запрос на стабильность, любой значимый выброс людей на рынок приведет к социальному недовольству. Логика выделения ряда университетов и попытка там менять жизнь как минимум реализуема уже сейчас. Изменение всей системы вряд ли возможно. Проблема еще и не в том, что плохой менеджмент или плохие преподаватели, а в том, что есть большой спрос на плохое образование. Это прежде всего те, кто не хочет учиться в профессиональных колледжах, потому что вузовский диплом дает больше возможностей. В советское время 20% выпускников классов попадали в вузы, классный преподаватель гордился, когда кто-то из учеников поступал, а сейчас единицы, кто не попадают в университеты", — добавил он в беседе с РИА Новости.

Западная молодежь не ориентируется на рейтинги

Министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Васильева прокомментировала рост числа российских вузов в рейтинге THE
Большинство участников конференции согласились, что попадание в рейтинги не должно быть целью ни для одного университета мира. Более того: рейтинги в западных странах стоят далеко не на первом месте при выборе университета. Главным критерием остается качество преподавания, возможность получать образование у лучших профессоров мира, возможность личностного роста и перспективы трудоустройства. Куда больше внимания на рейтинги при выборе места обучения обращает молодежь в странах Азии или Латинской Америки.

По словам де Вита, "рейтинги должны быть результатом, но не тем, что определяет политику". "Рейтинги отражают ситуацию очень небольшого количества университетов мира. В мире около 20 тысяч университетов, а рейтинг, например, Times Higher Education учитывает около 800. В США 4 тысячи университетов, из них только 200 учитываются в рейтинге", — напомнил он.

Здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Российские университеты укрепляют позиции в рейтинге лучших вузов БРИКС
Профессор полагает, что вузы других стран вряд ли смогут в обозримом будущем вытеснить с первых позиций рейтингов американские и европейские университеты.

"Эффект Трампа" и "эффект Brexit"

За пределами своих стран учатся около 5 миллионов студентов – большинство в США, Великобритании, Франции, Австралии, Германии, в последнее время усиливаются позиции Китая. По мнению Ханса де Вита, в ближайшие годы эта ситуация не изменится, "хотя конкуренция будет становиться все выше, поскольку ряд стран проводят политику по привлечению иностранных студентов, в частности, Голландия, Бельгия и Россия".

Ректор московского государственного университета имени М.В.Ломоносова Виктор Садовничий.Архивное фото
© РИА Новости. Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Садовничий рассказал, кто войдет в российский рейтинг вузов
В краткосрочной перспективе число иностранных студентов в США и Великобритании сократится – из-за "эффекта Трампа" и "эффекта Brexit".

"Иностранные студенты, в особенности из исламских стран, из стран Латинской Америки, из Африки не чувствуют, что им будут рады в США. Число тех, кто хотел бы учиться в США, сократится в следующем году на 40% — из-за "эффекта Трампа". Этой ситуацией воспользуются Канада, Австралия, а также качественные университеты регионов, откуда раньше студенты ехали в США. В тот же Китай едут теперь не только из Азии, но и из Африки", — прогнозирует де Вит.

© Инфографика
Российские вузы в рейтинге QS по направлениям подготовки – 2017
Комментировать
+
Общество
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
Антон Антонов
Странная ситуация, во многих областях науки и отраслях производства впереди планеты всей, а ВУЗы, которые готовят кадры для науки и этих отраслей производства - далеко не лучшие. Может что-то с оценочными критериями?
15:02
02.04.2017
ОтветитьНе отвечать
Arseny
Делом надо заниматься а не на рейтинги смотреть.
14:13
02.04.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена