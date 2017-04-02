ОНФ поможет детям получать дополнительное образование

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр — РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) запускает новый проект "Равные возможности — детям", который поможет получать дополнительное образование: посещать бесплатные кружки или секцию по выбору самого ребенка, сказала журналистам куратор проекта Любовь Духанина.

При этом для участия в проекте планирует подготовить более 40 тысяч волонтеров.

"Мы представляем проект "Равные возможности — детям". Этот проект связан с расширением инфраструктуры системы дополнительного образования. У наших семей есть определенная неудовлетворенность тем, что не хватает кружков секций, не всегда детям предлагаются современные направления допобразования. Данный проект призван каждого ребенка обеспечить возможностью посещать бесплатный кружок, бесплатную секцию по выбору ребенка", — сказала Духанина.

По ее словам, для участия в новом проекте планируется подготовить 40 тысяч волонтеров. "Вот наши планируемые результаты к концу года: 100 тысяч активистов, 40 тысяч волонтеров и 300 современных образовательных программ", — уточнила она.

Кроме того, добавила Духанина, в рамках проекта будут выдаваться образовательные сертификаты и "будет развиваться образовательное волонтерство для того, чтобы увеличить инфраструктуру дополнительного образования".

Четвертый Медиафорум ОНФ проходит в Санкт-Петербурге с 1 по 3 апреля. Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что в понедельник в работе пленарного заседания форума примет участие лидер ОНФ, президент РФ Владимир Путин.