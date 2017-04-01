Захарова рассказала, как МИД России испортил праздник журналистам AP

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отнеслась к просьбе информационного агентства Associated Press (АР) официально подтвердить, что запись первоапрельского автоответчика для российских дипмиссий является шуткой.

МИД России в субботу в своем аккаунте в Facebook разместил шутливый "автоответчик для российских дипмиссий". На записи, пародирующей звучащий при звонке в посольства России за границей автоответчик, предлагается нажать соответствующую кнопку на телефоне для того, чтобы "заказать звонок российского дипломата вашим политическим конкурентам", "воспользоваться услугами русских хакеров", а также "по вопросам вмешательства в выборы".