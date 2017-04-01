Проханов заподозрил во взломе страницы в Facebook "изысканных либералов"

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Писатель Александр Проханов подозревает во взломе своей страницы в Facebook кого-то из представителей либерального лагеря, отмечая филологический профессионализм размещенной в его аккаунте подделки.

Ранее в субботу Проханов заявил РИА Новости, что неизвестные взломали его аккаунт и разместили там поддельный материал, написанный в свойственной писателю стилистике. Размышляя о причинах такой атаки на его страницу, Проханов отметил, что видит две версии.

"Первая: только что вышел мой роман под названием "Русский камень", в котором я, по существу, достаточно жестко, в ироничной, раблезианской манере расправляюсь с "Эхо Москвы" и с ее кумирами… Это могла быть такая отместка всего этого либерального сообщества за мой этот удар. Тем более сам текст, который был вывешен, свидетельствует о достаточно высокой степени рафинированности, это мог сделать филолог, знаток языка", — предположил Проханов.

Он отметил, что вторая версия произошедших событий более сложная, она, по его мнению, связана с событиями на Тверской улице в Москве, где в воскресенье прошла несанкционированная акция.

"Некоторые патриотические политики примкнули к этим либеральным выступлениям… Может быть, этой фальшивкой хотели показать, что и я — с моими убеждениями, с моей репутацией, с моими связями — присоединился к этому либеральному действу и зову народ на борьбу", — пояснил писатель.

При этом он воздержался от того, чтобы персонально называть тех, кто, по его мнению, мог бы так подделать его писательскую манеру.

"Я не рискую кого бы то ни было обвинять. Но я чувствую, что это дело рук либералов, причем либералов изысканных, искушенных филологически. Этот текст мог бы написать знаток стилей, такой как Владимир Сорокин, но я исключаю, чтобы Сорокин стал заниматься этой интернетной дешевкой. Есть и другие люди с прекрасно подвешенными языками, которые знают мои симпатии, мои политические векторы, читают мои романы, тексты и способны это имитировать", — сказал он.

Проханов также заявил, что обращался в Facebook с жалобой и просьбой исправить положение, но ответа пока не получил.

Писатель и публицист Александр Проханов является главным редактором газеты "Завтра", а также председателем Изборского клуба.