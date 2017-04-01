Писатель Проханов сообщил о взломе своей страницы в Facebook

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Писатель Александр Проханов заявил, что неизвестные взломали его аккаунт в сети Facebook и разместили там поддельный материал от его имени.

Как рассказал в субботу РИА Новости писатель, в пятницу вечером ему сообщили, что его страница в социальной сети "взломана, захвачена, от этой страницы отсечены все пользователи", при этом доступа к аккаунту не оказалось и у самого Проханова. На странице тем временем кто-то разместил материал от его имени.

"Материал, написанный в моей стилистике — с такой избыточной образностью, со свойственной мне метафоричностью, но, конечно, не мой; опытный знаток поймет, что это подделка", — сказал Проханов РИА Новости.

Он уточнил, что пытается понять, что за этим стоит. Публицист воздержался от того, чтобы персонально называть тех, кто, по его мнению, мог бы так подделать его писательскую манеру.

Проханов также заявил, что обращался в Facebook с жалобой и просьбой исправить положение, но ответа пока не получил.

Писатель и публицист Александр Проханов является главным редактором газеты "Завтра", автором книги "Русский камень", а также председателем Изборского клуба.