Песков призвал не политизировать ситуацию вокруг журналиста Кара-Мурзы

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что не стоит политизировать ситуацию с журналистом, бывшим замглавы ПАРНАС Владимиром Кара-Мурзой-младшим, который в феврале этого года был госпитализирован предположительно с отравлением.

"Во-первых, мы не знаем, какова была причина болезни Кара-Мурзы-младшего. Мы никогда не слышали, так скажем, информации от медиков о том, что он на самом деле был отравлен каким-то веществом", — заявил Песков в интервью телеканалу ABC , отвечая на вопрос журналиста о том, обеспокоен ли президент РФ Владимир Путин поступившей информацией, что журналист был в очередной раз отравлен.

"Я бы предпочел держать это дело в стороне от любого политического форума, любой провокации. Я думаю, что это совершенно разные измерения", — добавил Песков.

Ранее сообщалось, что Кара-Мурза-младший был госпитализирован в феврале в одну из московских больниц, где ему поставили диагноз "токсическое действие неустановленного вещества". Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что следователи проводят проверку по материалам СМИ о предполагаемом отравлении журналиста. Позднее Кара-Мурза-младший был выписан из больницы и вылетел за границу для прохождения курса реабилитации.

За последнее время для Кара-Мурзы-младшего это уже вторая госпитализация. В конце мая 2015 года журналиста в тяжелом состоянии увезли на скорой помощи с острой почечной недостаточностью. Журналист был в искусственной коме. При этом отец журналиста сообщал, что, по мнению врачей, интоксикацию вызвал прием двух групп несовместимых препаратов.