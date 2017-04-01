Песков призвал не политизировать ситуацию вокруг журналиста Кара-Мурзы

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что не стоит политизировать ситуацию с журналистом, бывшим замглавы ПАРНАС Владимиром Кара-Мурзой-младшим, который в феврале этого года был госпитализирован предположительно с отравлением.телеканалу ABC, отвечая на вопрос журналиста о том, обеспокоен ли президент РФ Владимир Путин поступившей информацией, что журналист был в очередной раз отравлен.
"Я бы предпочел держать это дело в стороне от любого политического форума, любой провокации. Я думаю, что это совершенно разные измерения", — добавил Песков.
За последнее время для Кара-Мурзы-младшего это уже вторая госпитализация. В конце мая 2015 года журналиста в тяжелом состоянии увезли на скорой помощи с острой почечной недостаточностью. Журналист был в искусственной коме. При этом отец журналиста сообщал, что, по мнению врачей, интоксикацию вызвал прием двух групп несовместимых препаратов.