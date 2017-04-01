Минпромторг раскритиковал идею ограничить время работы магазинов

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости/Прайм. Минпромторг РФ настороженно относится к идее ограничения времени работы магазинов крупных сетей — это может нанести ущерб экономике и лишить граждан определенных преимуществ, считает статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.
"Минпромторг очень настороженно относится к идее законодательного запрета работы крупных магазинов в ночное время и в выходные, хотя такой законопроект на рассмотрение не поступал… Мы убеждены, что поздняя работа магазинов в России и возможность купить продукты за пределами светлого времени суток и в выходные — безусловное конкурентное преимущество для потребителей. Лишение граждан такой возможности, помимо ущерба экономики, очевидно сделает потребительскую среду менее комфортной", — сказал РИА Новости Евтухов.
Евтухов напомнил, что по количеству торговых площадей на тысячу жителей Россия как минимум в два раза отстает от стран Европы и Северной Америки. "Нужно не вводить запреты и ограничения для крупных торговых сетей, а всячески развивать малые форматы торговли — ярмарки, рынки, нестационарную и мобильную торговлю. А вот с этим как раз и есть проблемы", — добавил он.
"Сейчас регулирование торговой отрасли достаточное, поэтому нужно делать прямо противоположные вещи: всячески ослаблять административный гнет розницы, прежде всего малых форматов. Это касается, в том числе, правил продажи алкоголя, которые одни из самых жестких в мире", — заключил заместитель министра.