СПЧ подчеркнул недопустимость политической эксплуатации детей

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Члены президентского Совета по правам человека (СПЧ) выразили обеспокоенность появляющимися в соцсетях призывами к школьникам и студентам участвовать в ближайшие дни в протестных акциях, подчеркивают недопустимость политической эксплуатации детей, говорится в заявлении, опубликованном на сайте СПЧ.
"Члены Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, занимающиеся социальными правами, обеспокоены продолжающими появляться в социальных сетях призывами к проведению в ближайшие дни массовых протестных акций школьников и студентов", — говорится в заявлении.
Кроме того, члены СПЧ заявили, что дети "не строительный материал для возведения баррикад", а будущее России, и они не должны вырасти запуганными, забитыми, которыми легко манипулировать.
Как ранее отмечал Песков, в ходе несанкционированного митинга органы правопорядка действовали "абсолютно корректно и высокопрофессионально". По его словам, участники акции "вышли в несогласованное время и в несогласованном месте", создавая угрозу безопасности. В ходе акции один полицейский получил черепно-мозговую травму.
"Принятая в прошлом веке Декларация прав ребенка четко заявляет, что ребёнок должен быть защищен от всех форм эксплуатации. Сегодня мы должны прямо заявить о недопустимости политической эксплуатации детей", — добавили в СПЧ.