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Общество

СПЧ подчеркнул недопустимость политической эксплуатации детей

00:4101.04.2017
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Заседание Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Дружинин
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Члены президентского Совета по правам человека (СПЧ) выразили обеспокоенность появляющимися в соцсетях призывами к школьникам и студентам участвовать в ближайшие дни в протестных акциях, подчеркивают недопустимость политической эксплуатации детей, говорится в заявлении, опубликованном на сайте СПЧ.

Здание Генеральной прокуратуры России. Архивное фото
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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ГП требует заблокировать страницы с призывами к участию в митингах 2 апреля
Ранее член СПЧ Ирина Киркора заявила РИА Новости, что предложила коллегам заявить о недопустимости призывов к несовершеннолетним выходить на несогласованные митинги, на которых не обеспечивается их защита и безопасность. По словам правозащитницы, ответственность за участие подростков в недавних акциях протеста лежит на взрослых, которые не сумели их услышать.

"Члены Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, занимающиеся социальными правами, обеспокоены продолжающими появляться в социальных сетях призывами к проведению в ближайшие дни массовых протестных акций школьников и студентов", — говорится в заявлении.

Кроме того, члены СПЧ заявили, что дети "не строительный материал для возведения баррикад", а будущее России, и они не должны вырасти запуганными, забитыми, которыми легко манипулировать.

Несанкционированная акция в Москве. Архивное фото
© РИА Новости. Андрей Финтисов
Столичная полиция готова обеспечить безопасность в случае митинга 2 апреля
Несанкционированная властями акция прошла в минувшее воскресенье в центре Москвы. На Тверской улице и на прилегающих территориях, по оценкам полиции, находилось порядка 7-8 тысяч человек. Глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников заявил РИА Новости, что было задержано более 600 человек. В понедельник вечером в столичном главке МВД РИА Новости сообщили, что большинство задержанных отпущены из отделов полиции.

Как ранее отмечал Песков, в ходе несанкционированного митинга органы правопорядка действовали "абсолютно корректно и высокопрофессионально". По его словам, участники акции "вышли в несогласованное время и в несогласованном месте", создавая угрозу безопасности. В ходе акции один полицейский получил черепно-мозговую травму.

Президент РФ Владимир Путин выступает на форуме Арктика - территория диалога в Архангельске. 30 марта 2017
© РИА Новости. Алексей Дружинин
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Путин в разговоре об акциях протеста вспомнил "арабскую весну" и Украину
Режиссер Александр Сокуров на церемонии вручения премии "Ника" отмечал, что "государство совершает большую ошибку", а политики "не желают услышать молодых людей". Сокуров заявил, что нужно активнее заниматься гуманитарным развитием молодежи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не могут проявлять уважения к тем, "кто сознательно вводил в заблуждение несовершеннолетних, по сути, детей, призывая их, в том числе, суля некие награды, принять участие в несогласованной акции".

"Принятая в прошлом веке Декларация прав ребенка четко заявляет, что ребёнок должен быть защищен от всех форм эксплуатации. Сегодня мы должны прямо заявить о недопустимости политической эксплуатации детей", — добавили в СПЧ.

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