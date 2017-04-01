СПЧ подчеркнул недопустимость политической эксплуатации детей

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Члены президентского Совета по правам человека (СПЧ) выразили обеспокоенность появляющимися в соцсетях призывами к школьникам и студентам участвовать в ближайшие дни в протестных акциях, подчеркивают недопустимость политической эксплуатации детей, говорится в заявлении, опубликованном на сайте СПЧ.

Ранее член СПЧ Ирина Киркора заявила РИА Новости, что предложила коллегам заявить о недопустимости призывов к несовершеннолетним выходить на несогласованные митинги, на которых не обеспечивается их защита и безопасность. По словам правозащитницы, ответственность за участие подростков в недавних акциях протеста лежит на взрослых, которые не сумели их услышать.

"Члены Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, занимающиеся социальными правами, обеспокоены продолжающими появляться в социальных сетях призывами к проведению в ближайшие дни массовых протестных акций школьников и студентов", — говорится в заявлении.

Кроме того, члены СПЧ заявили, что дети "не строительный материал для возведения баррикад", а будущее России, и они не должны вырасти запуганными, забитыми, которыми легко манипулировать.

Несанкционированная властями акция прошла в минувшее воскресенье в центре Москвы. На Тверской улице и на прилегающих территориях, по оценкам полиции, находилось порядка 7-8 тысяч человек. Глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников заявил РИА Новости, что было задержано более 600 человек. В понедельник вечером в столичном главке МВД РИА Новости сообщили, что большинство задержанных отпущены из отделов полиции.

Как ранее отмечал Песков, в ходе несанкционированного митинга органы правопорядка действовали "абсолютно корректно и высокопрофессионально". По его словам, участники акции "вышли в несогласованное время и в несогласованном месте", создавая угрозу безопасности. В ходе акции один полицейский получил черепно-мозговую травму.

Режиссер Александр Сокуров на церемонии вручения премии "Ника" отмечал, что "государство совершает большую ошибку", а политики "не желают услышать молодых людей". Сокуров заявил, что нужно активнее заниматься гуманитарным развитием молодежи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не могут проявлять уважения к тем, "кто сознательно вводил в заблуждение несовершеннолетних, по сути, детей, призывая их, в том числе, суля некие награды, принять участие в несогласованной акции".

"Принятая в прошлом веке Декларация прав ребенка четко заявляет, что ребёнок должен быть защищен от всех форм эксплуатации. Сегодня мы должны прямо заявить о недопустимости политической эксплуатации детей", — добавили в СПЧ.