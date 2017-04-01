В России с первого апреля повысили страховые пенсии

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Дополнительное увеличение страховых пенсий неработающих пенсионеров на 0,38% будет проведено 1 апреля 2017 года в соответствии с Федеральным законом "О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов".

Дополнительное увеличение страховых пенсий на 0,38% определено исходя из разницы между прогнозным уровнем инфляции – 5,8%, заложенным в бюджете ПФР на 2017 год, и фактическим уровнем инфляции за 2016 год – 5,4%.

С 2017 года осуществлен возврат к механизму индексации по фактической инфляции предшествующего года. Это обеспечивает учет влияния инфляционных процессов на размеры выплат и позволяет сохранить их покупательную способность.

Расходы на проведение дополнительного увеличения страховых пенсий составят около 14 миллиардов рублей и предусмотрены в бюджете ПФР.

В целом с учетом проведенных в феврале и апреле увеличений страховых пенсий и фиксированных выплат к ним среднегодовой размер страховой пенсии по старости в 2017 году составит 13 649 рублей (159,8% ПМП).

Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 2016 года № 385-ФЗ "О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию" пенсионеры получили в январе 2017 года единовременную выплату 5 тысяч рублей. С учетом этой выплаты увеличивается совокупный среднегодовой размер страховой пенсии по старости, и в результате чего он в 2017 году составит 14 066 рублей (164,7% ПМП).

Как сообщал ранее министр труда и соцзащиты Максим Топилин, за счет выплаты 5 тысяч рублей и индексаций неработающим пенсионерам (1 февраля и 1 апреля) реальный рост страховых пенсий по старости в 2017 году составит 2-2,1%.