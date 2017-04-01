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Общество

Платить, чтобы послужить? Беседа с юристом, помогающим попасть в армию

09:0001.04.2017
(обновлено: 09:21 01.04.2017)
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Призыв на военную службу в городах России
© РИА Новости. Виталий Аньков
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости, Сергей Лютых. В России начался весенний призыв, а у юристов горячая пора. Все больше к ним обращаются с необычной просьбой: помочь попасть на срочную службу. РИА Новости побеседовало с адвокатом Павлом Фомкиным, который прежде сам столкнулся с той же проблемой и теперь занимается юридической поддержкой призывников.

Призывники. Архивное фото
© РИА Новости. Николай Хижняк
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Минобороны не собирается отказываться от призыва на военную службу
— Может, нет ничего дурного в отсеве на призывных пунктах? Разве это не говорит о том, что у нас появился конкурс на срочную службу? Стало быть, она стала престижнее.

— Если отсев справедливый, то никаких вопросов. Но на практике порой случается по-другому. Приходит молодой человек, который желает послужить Родине, попасть "на передовую", в элитные войска. Он готов пройти конкурс, испытания, если нужно. Но в военкомате его рвение трактуется как признак безумия и человека отправляют на обследования. Один из последних примеров в моей практике — дагестанец Рамиль. Он прописан и живет в Москве, имеет высшее юридическое образование, мастер спорта по боевому самбо. Парня направили в психоневрологический диспансер, хотели подвести под "белый билет", а может, и вынудить заплатить. Проблему удалось решить без судебного иска, но без переписки с городским военкоматом не обошлось. Теперь Рамиль служит.

Обсуждение в группе соцсети "Хотим, но не берут"

А еще с октября 2016 года ввели понятие "девиантное поведение" как основание для отказа в призыве на военную службу. Девиантное поведение, в отличие от реального психического расстройства, можно при желании найти у любого призывника.

Призывники. Архивное фото
© РИА Новости. Николай Хижняк
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Путин подписал указ о весеннем призыве в армию 142 тысяч человек
— Много ли тех, кто обращается к вам с искренним желанием идти в армию, действительно имеют серьезные проблемы с психикой?

— Бывают и такие, но их немного. Может, один из двадцати. Молодые люди с реальными психическими заболеваниями приходят в военкомат с матерями. У них уже толстые медицинские истории. Чаще обращаются с обычными физическими болезнями или судимостями. Но главная проблема не в отсеивании нездоровых или здоровых людей.

— А в чем?

— Разумные юноши стараются четко распланировать свою жизнь, у них нет времени на то, чтобы болтаться без дела в ожидании милости от военкома. А сейчас порядка 15-20 процентов человек в ходе призыва остаются в подвешенном состоянии: их не освобождают и не призывают, а держат в неведении.

© РИА Новости. Виталий Аньков
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Морской пехотинец общается с призывником на сборном призывном пункте во Владивостоке

— Но ведь это же не специально делается?

— Зачастую да. Но есть откровенно некрасивые случаи. В моей практике был эпизод, когда целеустремленный и патриотично настроенный молодой человек специально взял академический отпуск в институте на год. Уведомил об этом военкомат. А его чуть ли не с автобуса уже сняли: "Жди следующего призыва". И что ему было делать? Пришлось едва ли не судиться, чтобы уехать в часть. Хотя там претензий к здоровью не было.

© РИА Новости. Сергей Лютых
Павел Фомкин
 

Неприятно видеть расстроенные, полные негодования и недоумения лица юных патриотов, которые обращаются за помощью адвокатов: "Я всю жизнь готовился к этому моменту, а тут меня, оказывается, никто не ждет, а тут я должен платить, чтобы послужить?".

© РИА Новости. Виталий Аньков
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Призыв на военную службу в городах России. Архивное фото

— Вы говорите о наплыве юных патриотов, но так ли уж сильно изменилась молодежь? Присоединение Крыма и события в Новороссии вроде постепенно уходят в историю и уже не так влияют на умы.

Призывники в сборном пункте военного комиссариата. Архивное фото
© РИА Новости. Николай Хижняк
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Число уклоняющихся от призыва в армию снизилось на 20% в 2016 году
— Уклонистов стало меньше — это правда, но их еще хватает. С 2014 года тем, кто не служил без законных на то оснований, дают справку вместо военного билета и с нею якобы не берут на госслужбу. Вот это также повлияло на "желание" послужить. Но патриотический подъем на фоне упомянутых вами событий также не следует сбрасывать со счетов. В разговорах с ребятами я нередко слышу, мол, "решил пойти в армию, когда увидел в интернете ролики с нашими "вежливыми людьми" в Крыму".

Среди тех, кто стремится в армию, многие желают быть направленными в определенные рода войск: ВДВ, морскую пехоту и так далее. Здесь они также порой встречают противодействие в военкоматах, где считают так, что обязательно надо человека направить куда-то против его желания. В итоге адвокатам приходится писать ходатайства и тогда этого удается добиться.

© РИА Новости. Тарас Литвиненко
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Открытие памятника "Вежливым людям" в Крыму

Я и сам с такой проблемой столкнулся еще в 1996 году, когда хотел попасть в ВДВ, а меня специально в морпехи приписали. Я вырос на фильмах "В зоне особого внимания", "Ответный ход" и грезил о парашюте. В итоге мне сказали, что у нас все мастера спорта по рукопашному бою и в армию вам рановато. Пошел работать в милицию.

— И все-таки в армию попасть не так сложно, как "откосить"?

— Отвечу вам примером из практики. Андрей из Балашихи с плоскостопием третьей степени думал, что в армию ему попасть не грозит, но едва не уехал с призывом, пришлось чуть ли не судиться. А Сергей из Москвы с тем же диагнозом, напротив, бегал по городу и искал, кто мог бы сделать за него снимки стоп, чтобы получить заветный штамп "годен" и отправиться в армию. Но его хитрость раскусили и парень остался дома.

© РИА Новости. Виталий Аньков
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Призыв на военную службу в городах России

 

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Общество
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Кирилл В.
Мне как жителю Узбекистана в прошлом было ОЧЕНЬ смешно читать эту статью! Дело в том, что парни, не отслужившие в армии, в Узбекистане получают белый (или "волчий") билет - и с ним не могут устроиться ни на какую работу, хотя бы косвенно имеющую отношение к безопасности (пожарные, милиция, силовики, авиация, жд и прочие достаточно хлебные места). Поэтому заплатить на медкомиссии и в приемной комиссии, чтобы тебя признали годным и призвали стало не просто нормой, а обязательной процедурой, а тем кто хочет откосить не нужно вообще никаких телодвижений делать: не заплатил - не прошел по умолчанию:) Кроме того даже на обычной работе мужчинам не отслужившим либо не прошедшим платные месячные курсы МПР не светит занять никакие руководящие должности. Так что Российским призывным пунктам есть с кого пример брать))
09:39
01.04.2017
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rasha333
Хорошая первоапрельская шутка !
09:18
01.04.2017
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