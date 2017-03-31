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Общество

Meduza извинилась за обвинение в адрес РИА Новости в искажении цитаты

22:0731.03.2017
(обновлено: 22:18 31.03.2017)
854197
(1:35 / 5.24Mb / просмотров видео: 22716)
РИА Новости.

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Издание Meduza принесло извинения и внесло правки в исходный текст публикации, где говорилось, что агентство РИА Новости якобы исказило слова советника по арктической политике правительства штата Аляска Крейга Флинера, следует из обновления на сайте Meduza.

Представитель Аляски о развитии полуострова в случае нахождения в составе РФ
© РИА Новости
РИА Новости ответило на обвинения в искажении слов чиновника из Аляски

В пятницу издания Moscow Times, Meduza и "Дождь" опубликовали сообщения о том, что агентство РИА Новости якобы неверно истолковало слова Флинера, который говорил о том, насколько была бы развита Аляска сегодня, если бы не была продана в конце XIX века США. В упомянутых публикациях издания со ссылкой на Флинера сообщается, что он не говорил о том, что Аляска была бы более развитым регионом.

После этого РИА Новости опубликовало аудиозапись разговора корреспондента агентства с Флинером, подтверждающую приведенную ранее цитату. Агентство также направило письма в Moscow Times, Meduza и телеканал "Дождь" с просьбой опубликовать опровержения.

"Вечером 31 марта РИА Новости опубликовало аудиозапись разговора с американским чиновником. В ней действительно есть приведенный РИА Новости текст. Как следует из разговора с журналистом, сначала Флинер говорит, что Аляска не была бы более развитой в составе России, но потом допускает такую возможность. В связи с публикацией аудиозаписи мы поменяли заголовок. В первой версии он был таким: "РИА Новости привело цитату чиновника США, что Аляске было бы лучше в России. Он такого не говорил". Приносим свои извинения ", — говорится в тексте сообщения с пометкой "обновление" на сайте издания Meduza.

Новая версия заголовка Meduza звучит так: "РИА Новости привело цитату чиновника США, что Аляске было бы лучше в России. Он отказался от своих слов".

На сайте телеканала "Дождь", в свою очередь, появилась заметка под названием "РИА Новости ответило на обвинения в искажении цитаты американского чиновника об Аляске", где говорится, что в агентстве прокомментировали информацию Moscow Times и заявили, что сведения газеты не соответствуют действительности.

"Позже РИА Новости опубликовало аудиозапись и расшифровку беседы с Флинером, где действительно есть слова, приведенные агентством", — говорится в тексте сообщения.

В пресс-службе медиагруппы МИА "Россия сегодня", в состав которой входит агентство РИА Новости, сообщили, что журналисты Moscow Times, Meduza и телеканала "Дождь" не обращались за разъяснениями в агентство.

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Общество
Комментарии
8 пользователей оставили 8 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Александр Михайлов
Ха! Но как говорил Штирлиц - запоминается первое действие. Да и опровержения всегда даются мелким шрифтом и на последней странице, там мало кто читает. "Дождь" то молчит? Наши же сукины дети - может пора к ногтю? Чего это РИА скромничает с прощалыгами?
23:19
31.03.2017
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Александр ТкаченкоАлександр Михайлов
Александр Михайлов, «Запоминается последняя фраза – это Штирлиц вывел для себя словно математическое доказательство. Важно как войти в разговор, но еще важнее искусство выхода из разговора…» («Семнадцать мгновений весны» голос за кадром).
И да, прощЕлыгами, а не как-то иначе.
00:33
01.04.2017
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