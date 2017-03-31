СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости, Виктор Лященко. Ялта породнится с древним итальянским городом Кастель-Аркуато, сообщил глава ялтинской горадминистрации Андрей Ростенко.

Крымская делегация во главе с Ростенко посетила с официальным недельным визитом Италию. Визит был ответным — итальянские депутаты и бизнесмены побывали в Крыму в октябре прошлого года.

"В ближайшее время мы подготовим предложение для мэра Кастель-Аркуато. Это старинный город, который выразил желание заключить побратимские отношения, договор о сотрудничестве. Мы сейчас подумаем, в каком формате это все сделать", — сказал РИА Новости Ростенко.

По его словам, этот небольшой итальянский городок имеет глубокие исторические корни.

Средневековый город Кастель-Аркуато расположен в регионе Эмилия-Романья (провинция Пьяченца) в 15 км от Пармы, считается туристическим местом.