Онищенко считает неправильным ограничение работы супермаркетов

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. То, что ограничение круглосуточной работы крупных торговых сетей будет способствовать развитию малого бизнеса — неверный подход, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Сергей Лисовский сообщил, что сенаторы и депутаты Госдумы к осени хотят внести в нижнюю палату парламента поправки в закон о торговле, которые ограничат круглосуточную работу крупных торговых сетей.

Согласно данным Лисовского, время работы супермаркетов в будние дни будет ограничено до 9 часов вечера, в субботу — до 4 часов вечера, в воскресенье крупные магазины должны быть закрыты весь день. При этом ограничение не касается малых форм торговли, на развитие которых направлена данная инициатива.

"Если они работают, значит, в них есть необходимость… То, что это будет способствовать малому бизнесу, — это слишком вычурная идея, вычурная трактовка. Для того чтобы работал малый и средний бизнес, нужно другие условия создавать, надо создавать льготные кредиты, надо готовить им кадры, надо делать налоговые каникулы… А закрывать что-то для того, чтобы другое работало, — это неверный подход", — сказал Онищенко РИА Новости.

Что касается темы условий труда в ночное время, депутат отметил, что за работу в ночное время идет определенная плата. "Действительно, если по ночам работать, — это противоречит биологии. Для этого есть компенсации, более продолжительный отдых… Здесь только потому что люди работают в воскресенье закрывать — тоже неверный подход", — заключил парламентарий.