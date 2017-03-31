АКОРТ не видит объяснений инициативе ограничить время работы гипермаркетов

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости/Прайм. Ограничение времени работы магазинов крупных ритейлеров может создать неудобства не только потребителям и торговым сетям, но и производителям продуктов; внятных объяснений такой инициативе нет, сказал РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские розничные сети) Илья Ломакин-Румянцев.

В пятницу первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Сергей Лисовский заявил, что сенаторы и депутаты Госдумы к осени хотят внести в нижнюю палату парламента поправки в закон о торговле, которые ограничат круглосуточную работу крупных торговых сетей. По его словам, эта инициатива направлена на то, чтобы малые формы торговли могли конкурировать с крупными сетями.

"Это будет неудобным для покупателей. Это создаст дополнительные издержки для торговли, так как нужно все консервировать, убирать. Не очень понятные преимущества это может создать для производителей. Теоретически это может создать преимущества для маленьких лавочек. Пока нет понятных объяснений, ради чего это придумано", — сказал Ломакин-Румянцев.