В ОП отреагировали на возможный запрет круглосуточной работы гипермаркетов

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Поправки в закон о торговле, которые ограничат круглосуточную работу крупных торговых сетей, являются хорошим поводом для критического взгляда на закон о торговле, но не решат ключевых проблем малого и среднего бизнеса, считает председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию малого и среднего бизнеса Валентин Агарков.

В пятницу первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Сергей Лисовский заявил, что сенаторы и депутаты Госдумы к осени хотят внести в нижнюю палату парламента поправки в закон о торговле, которые ограничат круглосуточную работу крупных торговых сетей. По его словам, эта инициатива направлена на то, чтобы малые формы торговли могли конкурировать с крупными сетями.

"Как инициатива, которая призвана еще раз посмотреть на закон о торговле критически, скорее всего, она полезна, поскольку закон о торговле – это один из законов, который должен изменяться столько раз, сколько необходимо для того, чтобы добиться позитивного положения и роста. И поэтому любые поправки – они позитивны, потому что обращается внимание на сам закон", — сказал Агарков РИА Новости.

Он не исключил, что своеобразный вакуум, который создадут поправки, займут малые магазины, но "нет гарантий того, что те же сети не трансформируются на маленькие магазины". Тем не менее, считает эксперт, "эту идею обсуждать можно", но необходимо предвидеть "негодование крупных сетей", которые будут протестовать, "поскольку это существенно снизит их экономическую эффективность".

"Я бы сказал, что развитие и торгового бизнеса, и любого другого, и малого, и среднего не совсем лежит только лишь в плоскости конкуренции с большими сетями по времени. Там есть куда более глубинные серьезные проблемы, которые необходимо решать. И решать необходимо достаточно активно", — сказал Агарков.

Член ОП РФ в первую очередь отметил проблему, связанную с доступом малого бизнеса к инфраструктуре, который должен быть обеспечен в большем объеме.

"Кроме того, есть очень большая разница между финансовыми возможностями крупных сетей и финансовыми возможностями малого бизнеса. Малый бизнес не является первоклассным заемщиком для банка, а крупные сети, как правило, являются. В связи с этим доступ к кредитно-финансовым ресурсам для отечественного малого бизнеса зачастую очень затруднен или ограничен вовсе", — сообщил Агарков.

"Что касается потребителей, тут можно говорить о том, что какие-то резкие действия по изменению структуры потребления могут привести к ее недостаточности и, соответственно, к ухудшению потребительской атмосферы", — заключил он.