Фонд Доктора Лизы привез на лечение в Петербург пятерых детей из Донбасса

МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Фонд "Справедливая помощь", основанный благотворителем Елизаветой Глинкой (Доктор Лиза), привез на лечение в Россию пятерых детей из Донбасса, страдающих кардиохирургическими заболеваниями, дети в пятницу были доставлены спецбортом МЧС в Санкт-Петербург, сообщила РИА Новости член правления фонда, руководитель проектов помощи детям Донбасса и Сирии Наталья Авилова.

"Мы эвакуировали пятерых детей, все эти дети с кардиохирургическими заболеваниями, с тяжелыми пороками сердца. Группа детей была эвакуирована в Санкт-Петербург для прохождения лечения. Дети в возрасте от одного месяца до двух лет, все малыши. Борт МЧС доставил нас в Петербург", — сообщила Авилова.

Она уточнила, что все пятеро маленьких пациентов были доставлены в Медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова и будут проходить лечение там.

Глава благотворительного фонда "Справедливая помощь", правозащитница Елизавета Глинка , известная как Доктор Лиза, погибла 25 декабря 2016 года во время крушения самолёта Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию. Она везла гуманитарный груз, в котором были в основном медикаменты для госпиталя Тишрин в Латакии.

Фонд "Справедливая помощь" создан для оказания помощи бездомным, безнадежным больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились жилья и средств к существованию. С момента начала конфликта на Украине Доктор Лиза регулярно посещала Донбасс с гуманитарными миссиями – для передачи медикаментов и продуктов питания в больницы, а также для эвакуации больных детей. Многих детей с родителями она сопровождала на лечение в российские медучреждения, помощь за это время получили сотни детей.