ГИБДД доработает административный регламент по надзору за соблюдением ПДД

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. ГИБДД РФ будет дорабатывать административный регламент, который должен был вступить в силу с 1 апреля 2017 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России работает над новой редакцией административного регламента исполнения МВД России государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением требований в области безопасности дорожного движения", — сказал собеседник агентства.

По его словам, учитывая необходимость согласования проекта с другими федеральными органами исполнительной власти, проведения экспертизы в министерстве экономического развития, срок введения в действие административного регламента будет определен дополнительно. Доработанный проект приказа будет повторно размещен для ознакомления на официальном сайте Единого портала.

Из важных моментов в обновленном регламенте ГИБДД эксперты выделяют упрощенный алгоритм оформления ДТП (европротокол); право остановить автомобиль любым сотрудником полиции, а не только инспектором ДПС; изменение правил досмотра автомобилей и водителей.