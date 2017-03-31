ФАС сомневается в необходимости ограничивать время работы гипермаркетов

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости/Прайм. Ограничение времени работы магазинов крупных ритейлеров является крайней административной мерой, сейчас перспективы у дискуссии по этому вопросу нет, считает замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Андрей Кашеваров.

В пятницу первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Сергей Лисовский заявил, что сенаторы и депутаты Госдумы к осени хотят внести в нижнюю палату парламента поправки в закон о торговле, которые ограничат круглосуточную работу крупных торговых сетей. По его словам, эта инициатива направлена на то, чтобы малые формы торговли могли конкурировать с крупными сетями.

"Приводились известные примеры из Германии относительно ограничения работы сетей — ограничения времени работы, локации, выведения их на периметр и так далее. Но, кажется, это не наш путь", — прокомментировал это предложение Кашеваров, выступая на Медиа-форуме Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

"Любая административная мера — это крайний случай, который связан с отсутствием возможности регулирования другими методами. Лучше создавать конкурентную среду, не ограничивать власть розничных сетей, а усиливать власть мелкоформатной торговли… На ближайшие месяцы я перспективы такой дискуссии не вижу, сейчас бы я эту тему не поднимал", — пояснил он позже журналистам.

Замглавы антимонопольного ведомства отметил, что сейчас необходимо развивать оптово-распределительные центры для повышения эффективности логистики мелких сетей. По его словам, это можно сделать при помощи механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП). Соучредителями таких ОРЦ могут выступать как мелкие производители, так и небольшие сети.