Столичная полиция готова обеспечить безопасность в случае митинга 2 апреля

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Полиция обещает принять "все необходимые меры" для обеспечения безопасности в случае проведения в центре Москвы несанкционированной акции 2 апреля, сообщает в пятницу столичный главк МВД РФ.

"В связи с распространяющимися в сети интернет призывами к организации протестных акций в центре Москвы 2 апреля ГУМВД отмечает, что в мэрию Москвы не было подано ни одной заявки на подобное массовое мероприятие в этот день", — указано в релизе.

Кроме того, в релизе отмечается, что сами организаторы акции свое участие не подтверждают.

"В связи с этим ГУМВД по Москве предупреждает, что проведение такой акции не санкционировано и органы правопорядка предпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей и гостей столицы", — говорится в сообщении.

Сегодня же стало известно, что Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к ряду страниц в социальных сетях, где пользователей призывают участвовать в несанкционированных митингах 2 апреля в Москве и регионах.