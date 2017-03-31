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Общество

Авиакомпания "Победа" обучит сотрудников служебно-прикладному самбо

15:1031.03.2017
(обновлено: 16:30 31.03.2017)
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Стюардесса на трапе у самолета российской авиакомпании Победа. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости/Прайм. Низкобюджетная авиакомпания "Победа" запустила курс служебно-прикладного самбо для сотрудников, сообщила пресс-служба лоукостера.

Самолет российской низкобюджетной авиакомпании Победа. Архивное фото
© РИА Новости. Игорь Зарембо
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Авиакомпанию "Победа" оштрафовали за отмену рейсов в Екатеринбурге
Компания неоднократно сталкивалась с тем, что агрессивные пассажиры нападали на работников, нанося им травмы. На уроках самообороны, которые организованы совместно с Международной федерацией самбо (ФИАС), персонал научат сдерживать дебоширов и защищать свое здоровье. 

По словам президента ФИАС Василия Шестакова, у самбо есть неоценимые преимущества перед другими видами единоборств в условиях ограниченного пространства самолета, так как эта техника предполагает непосредственный контакт с помощью захватов и бросков. "Использование приемов самбо позволяет максимально быстро нейтрализовать хулиганов, не нанося вреда их здоровью", — подчеркнул Шестаков.

В первую очередь навыкам самообороны обучат работников, которые обслуживают пассажиров в аэропортах, также вводный курс пройдут бортпроводники.

Волейболист новоуренгойского Факела Александр Кимеров
© Фото: ВК Факел
"Победа" поблагодарила экипаж рейса, с которого сняли волейболиста Кимерова
В "Победе" заявили, что поддерживают ужесточение законодательных мер, применяемых к хулиганам. "Своим поведением дебоширы не только причиняют беспокойство другим авиапассажирам, но и создают серьезные помехи для экипажей воздушных судов вплоть до срыва рейсов и возникновения ситуаций, влияющих на уровень безопасности полетов", — отмечает авиакомпания.

Ранее лоукостер заявлял, что начнет обучать сотрудников приемам самбо и дзюдо, чтобы не нанимать охранные компании и не поднимать цены на билеты.

"Победа" входит в группу "Аэрофлот" и базируется в московском аэропорту "Внуково". В прошлом году компания перевезла 4,3 миллиона пассажиров, заняв по этому показателю шестое место в гражданской авиации России.

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Общество
Комментарии
4 пользователя оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Анастасия Прекрасная
Во молодцы! Это вместо того, чтобы обучить их вежливости и знанию своего дела))) Одно слово - Беда)))
16:29
31.03.2017
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allsystems
я бы пассажиров этой авиакомпании обучил.
при всём уважении к коллегам из ФИАС, сначала руководству
этой авиакомпании следует
научиться человечности.
16:46
31.03.2017
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