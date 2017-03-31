Авиакомпания "Победа" обучит сотрудников служебно-прикладному самбо

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости/Прайм. Низкобюджетная авиакомпания "Победа" запустила курс служебно-прикладного самбо для сотрудников, сообщила пресс-служба лоукостера.
По словам президента ФИАС Василия Шестакова, у самбо есть неоценимые преимущества перед другими видами единоборств в условиях ограниченного пространства самолета, так как эта техника предполагает непосредственный контакт с помощью захватов и бросков. "Использование приемов самбо позволяет максимально быстро нейтрализовать хулиганов, не нанося вреда их здоровью", — подчеркнул Шестаков.
В первую очередь навыкам самообороны обучат работников, которые обслуживают пассажиров в аэропортах, также вводный курс пройдут бортпроводники.
Ранее лоукостер заявлял, что начнет обучать сотрудников приемам самбо и дзюдо, чтобы не нанимать охранные компании и не поднимать цены на билеты.
"Победа" входит в группу "Аэрофлот" и базируется в московском аэропорту "Внуково". В прошлом году компания перевезла 4,3 миллиона пассажиров, заняв по этому показателю шестое место в гражданской авиации России.