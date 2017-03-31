Большинство россиян одобрили работу Путина на посту президента

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Работу Владимира Путина на посту президента России одобряют 81% россиян и 64% проголосовали бы за него, если бы выборы главы государства состоялись в ближайшее воскресенье, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные в пятницу.

Десять процентов опрошенных отдали бы свой голос на выборах президента лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, 4% — лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, и 2% — бизнесмену Михаилу Прохорову. При этом 9% не пошли бы на выборы.

О своем доверии Путину рассказали 78% участников опроса. Премьер-министру России Дмитрию Медведеву доверяют 41% россиян. Мнения о работе главы правительства разделились: 43% оценили его деятельность как "хорошую" и 39% как "плохую".

Согласно исследованию, если в следующее воскресенье вновь состоятся выборы в Государственную Думу, за партию "Единая Россия" проголосуют 47% россиян, за ЛДПР — 12%, за КПРФ — 8%, и за "Справедливую Россию" — 4%. Не пошли бы на выборы 10% респондентов.

Исследование было проведено 25-26 марта. В нем приняли участие 3 тысячи респондентов из 207 населенных пунктов в 73 регионах России.