Песков рассказал об отношении Путина к речи Сокурова на премии "Ника"

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин знает об обращении режиссера Александра Сокурова на кинематографической премии "Ника" и всегда с уважением относится к мнению деятелей культуры, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
На церемонии вручения "Ники" Сокуров, получивший почетный приз "За честь и достоинство" имени Эльдара Рязанова, прокомментировал несанкционированную акцию в Москве 26 марта и добавил, что ждет решения президента по поводу судьбы Олега Сенцова.
По официальным данным, в воскресенье на несанкционированной акции в центре Москвы задержали более 600 человек. Как отмечал Песков, органы правопорядка действовали "абсолютно корректно и высокопрофессионально", участники же акции "вышли в несогласованное время и в несогласованном месте", создавая угрозу безопасности.