Песков рассказал об отношении Путина к речи Сокурова на премии "Ника"

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин знает об обращении режиссера Александра Сокурова на кинематографической премии "Ника" и всегда с уважением относится к мнению деятелей культуры, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Он всегда поддерживает с ними диалог, часто соглашается с ними, всегда их поддерживает, но также бывают случаи, когда президент аргументированно не соглашается. Вы неоднократно были этому свидетелями", — сказал Песков журналистам.

На церемонии вручения "Ники" Сокуров, получивший почетный приз "За честь и достоинство" имени Эльдара Рязанова, прокомментировал несанкционированную акцию в Москве 26 марта и добавил, что ждет решения президента по поводу судьбы Олега Сенцова.

Ранее Песков сказал, что на вопрос Сокурова по поводу судьбы осужденного за терроризм украинского режиссера Олега Сенцова Путин ответил еще в декабре. Глава государства тогда отметил, что украинца осудили не за творчество, а за то, что он посвятил себя террористической деятельности. По словам президента, для освобождения Сенцова нужно, чтобы "созрели" определенные условия.

По официальным данным, в воскресенье на несанкционированной акции в центре Москвы задержали более 600 человек. Как отмечал Песков, органы правопорядка действовали "абсолютно корректно и высокопрофессионально", участники же акции "вышли в несогласованное время и в несогласованном месте", создавая угрозу безопасности.