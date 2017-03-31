В Кремле отреагировали на разрешение хиджабов в чеченских школах

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. У Кремля нет единой позиции по вопросу ношения хиджабов в российских школах, нужно понять, решать ли этот вопрос на федеральном уровне или предоставить это регионам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Безусловно, Россия — это многонациональная, многоконфессиональная страна, и президент неоднократно говорил о том, что сила России в нашей многоконфессиональности, многонациональности. Но одновременно с этим, Россия — это светское государство, это зафиксировано в нашей Конституции", — подчеркнул Песков.
Против ношения хиджаба в школе выступает, в частности, глава министерства образования страны Ольга Васильева. Запрет на ношение в школах религиозной одежды и головных уборов, в том числе хиджабов, ранее признал законным Верховный суд.