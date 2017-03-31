Власти Чечни разрешили носить хиджабы в школах

ГРОЗНЫЙ, 31 мар — РИА Новости. Парламент Чечни разрешил школьникам носить одежду или символику в соответствии с их традициями и религией, сообщили РИА Новости в пресс-службе законодательного органа.

"Данный законопроект явится неоспоримым юридическим подспорьем в улучшении эффективности деятельности образовательных организаций и соблюдении конституционных прав обучающихся", — пояснил спикер Магомед Даудов.

В парламенте подчеркнули, что новые правила не противоречат федеральному закону "Об образовании в Российской Федерации".

Ношение хиджабов и другой религиозной одежды в российских школах не раз вызывало споры в обществе. В конце января министр образования и науки Ольга Васильева заявила, что верующие не должны подчеркивать свое отношение к религии с помощью внешних артибутов.

Слова чиновницы резко раскритиковал глава Чечни Рамзан Кадыров. По его мнению, противникам хиджабов следует заняться решением других проблем школы.