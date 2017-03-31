Синоптики рассказали, когда в Москве потеплеет

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В пятницу в столице ожидается снег, но уже в выходные в регионе снова потеплеет, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".

"Сегодня к Москве приблизится циклон с северо-запада, во второй половине дня начнется снег. Основной удар стихии пройдет южнее столицы, но тем не менее мы ожидаем два-три миллиметра осадков в виде снега и мокрого снега", — сказал в пятницу специалист центра.

В выходные дни в Москву вернется тепло, температура поднимется до положительных значений.

"Если в субботу воздух прогреется до +3 градусов, то в воскресенье уже до +10 градусов, затем дневная температура до конца недели будет сохраняться в пределах +5… +8 градусов. Не исключено, что в понедельник из-за прохождения теплого атмосферного фронта возможны осадки, но уже в виде дождя", — добавил собеседник агентства.

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