Sputnik и RT получили награды мексиканского журналистского сообщества

МЕХИКО, 31 мар – РИА Новости. Международное информационное агентство Sputnik в четверг получило премию Клуба журналистов Мексики, а телеканал RT на испанском языке стал обладателем четырех наград, в том числе "За свободу слова".

Церемония награждения прошла в Мехико. Sputnik стал лауреатом в категории "Информационное агентство" за предоставляемые информационные услуги.

"Среди тех характеристик, которые были отмечены квалификационным жюри, выделяются профессионализм в подходе к информации, следование темам, достоверность источников, а также многообразие предоставляемых онлайн-продуктов", — заявила на церемонии награждения генеральный секретарь Клуба журналистов Мексики Селесте Саенс де Мьера.

"Эта награда имеет большое значение, потому что с момента основания в 1951 году Клуб журналистов выделялся своей политической и экономической независимостью, многообразием мнений, что всегда служило мексиканскому обществу", — заявил РИА Новости корреспондент Sputnik в Мексике Виктор Флорес Гарсия.

Канал RT получил четыре награды: за развитие контента в традиционных сетях и СМИ, в номинации "Финансовый анализ", за интервью журналиста Джона Пилджера с основателем портала WikiLeaks Джулианом Ассанжем и отдельное признание за работу в области свободы слова.

"Мы очень рады, что четвертый год подряд Клуб журналистов Мексики нас награждает и очень точно отмечает каждый раз наши достижения: если в прошлом году мы получали премию за освещение событий в Сирии, то в этом году – за рост в классических медиа и за борьбу за свободу слова", — сказал РИА Новости замдиректора информационного вещания на испанском языке RT Александр Лучанинов.

По его словам, Мексика была и остается для RT одним из приоритетных направлений, а пользователи из Мексики занимают значительную долю аудитории интернет-сайта. "Если в целом говорить про 2016 год, то наша потенциальная аудитория на испанском языке выросла на 95 миллионов человек и в целом приближается в 500 миллионов", — заметил Лучанинов. Сейчас в Мексике контент RT ретранслируют 17 каналов, включая официальный канал местного МИД.

Среди лауреатов премии этого года также отмечены мексиканское информационное агентство Notimex, получившее награды сразу в трех номинациях, издания Excelsior, El Universal, El Sol de Mexico, La Jornada, китайское информационное агентство Синьхуа, а также телеканал Televisa.

Sputnik является новостным агентством и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран. Sputnik, созданный в 2014 году, включает в себя сайты, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском языках.

Российский телеканал RT ранее неоднократно получал награды в рамках национальной премии Клуба журналистов Мексики. В 2013 году награда мексиканской журналистской премии была вручена агентству РИА Новости в номинации "Распространение международной информации".

Премия Клуба журналистов Мексики существует с 1952 года. Как и сам Клуб, она не связана с какими-либо правительственными структурами или представителями бизнеса. Профессиональное жюри, куда входят члены Клуба, ежегодно отмечает наиболее значимые достижения в области СМИ по всему миру.