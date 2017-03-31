Депортация ополченцев. Почему Россия выдает Киеву защитников Донбасса

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости, Сергей Лютых. Российские правоохранительные органы выдают Украине защитников Донбасса. Как оказалось, многие ополченцы и политэмигранты, перебираясь жить в Москву, Петербург и другие регионы, становятся нарушителями миграционных правил и по закону подлежат депортации. А других киевские власти просят экстрадировать из-за обвинений в совершении неполитических преступлений на родине. Подробнее — в материале РИА Новости.

Герои и правонарушители

"Складывается ситуация, когда российские суды принимают решения о депортации и экстрадиции по запросу Украины — в отношении украинских граждан, участвовавших в конфликте в Донбассе со стороны ополченцев", — заявила член Общественной палаты России Елена Сутормина на круглом столе, посвященном данной проблеме.

Ее уже бывший коллега по Общественной палате Георгий Федоров обратил внимание на парадоксальную ситуацию, когда позитивный образ ополченцев и уважительное к ним отношение, сформировавшееся в российском обществе, никак не отражается на юридической практике. "Несколько десятков случаев уже было, когда таких людей пытались депортировать из России и только благодаря вмешательству общественности этого удавалось избежать. Ведь мы понимаем, что попадание в руки украинских властей — это реальный риск для их жизни и здоровья", — говорит он.

По словам экспертов, проблемы с соблюдением миграционного законодательства, являющиеся поводом для депортации, зачастую связаны с бюрократическими проволочками, а не с умышленным нежеланием его соблюдать. "Статус беженца получить тяжело. Миграционные органы относятся к этой работе халатно", — добавил Федоров.

"Подавляющее большинство беженцев, политэмигрантов и ополченцев, которые попадают в Россию, — совершенно законопослушные граждане, которые понимают, что нужно соблюдать установленные в этой стране нормы, — говорит председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер. — Но, к сожалению, существующие процедуры настолько сложно задуманы, что для многих становятся непреодолимым барьером для получения легального статуса".

Проблема экстрадиции этих людей на Украину, по ее словам, связана с тем, что в Киеве уже установилась практика возбуждения на политэмигрантов и ополченцев фиктивных дел по общеуголовным статьям. Кроме того, въезд на территорию "Незалежной" опасен для тех людей, чьи данные вывешены на печально известном украинском сайте "Миротворец".

"Россия в 1993 году подписала Конвенцию СНГ о правовой поддержке. В то время это было мерой, направленной на то, чтобы пресечь перетекание преступников между странами бывшего СССР. Согласно этому документу, страны должны выдавать друг другу обвиняемых по уголовным делам по запросу прокуратуры", — объясняет Лариса Шеслер.

Действие этой конвенции, отмечают правозащитники, сегодня не приостановлено, то есть выдача подследственных продолжается, несмотря ни на что.

Шеслер привела пример двух граждан Украины, по которым уже было принято решение российской Генпрокуратуры об экстрадиции: Александр Лах (активный сторонник Партии регионов из Львова) и Виталий Хомутовский. "Только благодаря совместным действиям нескольких общественных организаций и Общественной палаты удалось добиться их освобождения", — говорит она.

Но все равно получилось так, что Хомутовский — ведущий специалист агрохолдинга в Белгороде — из-за политических преследований со стороны киевских властей провел в российской тюрьме более года. "На родине его, бывшего главного ветврача Харьковской области, обвинили в получении смехотворной взятки на сумму 4000 рублей в пересчете на рубли, — пояснила правозащитница. — И никто не захотел разбираться в подоплеке, в том, что он был одним из наиболее активных активистов "Партии регионов".

Сами ополченцы порой обращаются за помощью, когда уже проиграно несколько судебных инстанций или даже из поезда, направляющегося из Москвы в Киев. "Пока что удавалось решать подобные проблемы, но становится все тяжелее," — говорит Мария Коледа, представляющая Союз добровольцев Донбасса. Эта активистка сняла с поезда одного из таких несчастных уже в Брянске.

Сегодня нерешенной остается проблема ополченца, воевавшего в бригаде Игоря Стрелкова. Николай Трегуб родом из Винницы. Его родной брат уже осужден киевским режимом на девять лет. Восьмого февраля Мосгорсуд оставил в силе постановление районного суда, согласно которому, этот ополченец должен покинуть территорию России из-за нарушения миграционных норм.

"Человек теперь сидит в московской квартире, никуда не выходя. Несколькими днями ранее его на улице поймали полицейские, но после долгих уговоров сжалились и отпустили", — рассказал Сергей Моисеев, возглавляющий общественную организацию "Русь Триединая".

Общественная палата России направила по делу Николая Трегуба запрос в Генпрокуратуру.

Между тем, согласно требованиям Конвенции по правам человека, которую Россия ратифицировала как член ООН, нельзя депортировать или экстрадировать человека в страну, где его ждут расправа и пытки. Правоохранительные органы, по словам Шеслер, вполне могут опираться на этот нормативный документ, как и на решение столичного суда, признавшего, что нынешняя украинская администрация возникла в результате незаконного государственного переворота.

"Неважно куда: на Украину, в Сомали, Афганистан, — человека, которому там грозит убийство, высылать нельзя. В нашей Конституции указан приоритет международных договоренностей над национальным законодательством, поэтому сегодня не требуется никаких законодательных изменений, только разъяснения для судов и правоохранительных органов относительно положений озвученной Конвенции ООН", — отмечает Владимир Федоров из фонда "Патриот".

Контуженные бюрократией

Мария Коледа из Союза добровольцев Донбасса жалуется на отсутствие понятного механизма — куда, как и за каким статусом обращаться прибывшим из Украины.

"Признание паспортов ДНР и ЛНР позитивно повлияли на ситуацию, но их наличие не отменяет необходимости легализоваться в России. Также непонятно, куда обращаться лицам, утратившим документы: на территории нет официальных представительств республик", — рассказывает Мария Коледа.

Электронная очередь на подачу документов в миграционные подразделения полиции составляет, по словам Коледы, около трех месяцев. При этом с первого раза людям бывает трудно не допустить каких-либо ошибок. Часто людей "заворачивают" и они вынуждены ждать еще три месяца до следующего приема.

Кроме того, многие сталкиваются с проблемой продления патента. Просрочка хотя бы на один день влечет за собой отказ в его выдаче. "Беременной вдове ополченца в Москве отказали в выдаче патента, потому что она не смогла по состоянию здоровья вовремя прийти и продлить его", — привела пример Коледа.

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Получение гражданства нужно усложнить, а не упрощать Результаты Считаете ли вы необходимым упростить процедуру получения гражданства России? 27.6% Да, это заставило бы мигрантов выйти из тени и платить налоги в России

4.2% Нет, изменение процедуры ляжет дополнительным грузом на бюджет

2.6% Да, "амнистия для мигрантов" помогла бы снизить уровень преступности

23.9% Нет, инициатива грозит наплывом в Россию неквалифицированных работников

41.7% Получение гражданства нужно усложнить, а не упрощать Все опросы Голосовать

Обычно за первое нарушение в сфере миграции давали только штраф, но сейчас, отмечает эксперт, все чаще назначают и штраф и депортацию. Бывает также, что суды не дают людям законное время на обжалование: проиграл первый суд, и через два дня его уже повезли на депортацию.

"У многих из нас, людей с большим опытом работы, бывших депутатов, руководителей предприятий, структур встреча с миграционными органами здесь вызывала озноб, — говорит Лариса Шеслер. — Что уж говорить о молодых людях с рабочими специальностями, кому раньше никогда не приходилось отстаивать свое право на существование в споре с бюрократическим аппаратом".

"Мы были заняты в общественно-политической сфере на Украине и были вынуждены оттуда уехать. Многие прошли через украинские тюрьмы из-за этой своей политической деятельности, — говорит беженец с Украины Леонид Ильдеркин. — Наши ожидания относительно жизни в России были завышены. Здесь нас вроде бы принимают в программу переселения соотечественников, но участие в ней весьма затруднительно. К примеру, необходимо устроиться на работу сразу по приезде, когда у тебя на руках одна лишь миграционная карточка".

А в Белгороде такого же политэмигранта, по словам Ильдеркина, попросили сделать сразу еще и постоянную регистрацию. Из-за этих трудностей многие не попадают под программу переселенцев, работают неофициально и раз в три месяца ездят формально пересекать границу. Согласно официальные данным за 2016 год, оформлено 146,6 тысячи свидетельств участников программы по переселению соотечественников: 60,2% из них — граждане Украины.

Завышенные бюрократические требования, по мнению Ильдеркина, приводят лишь к развитию коррупции. В Чувашии, говорит он, регистрация на черном рынке стоит порядка 30 тысяч рублей. В Белгороде — тысячу рублей в месяц. А начальная цена российского гражданства составляет 250 тысяч рублей.

МВД России, в ответ на запрос РИА Новости, разъяснило причины замеченного сейчас усложнения порядка легализации в стране людей, прибывших из Украины. В 2014 и 2015 миграционные подразделения руководствовались специальным постановлением правительства страны, в соответствии с которым заявления о предоставлении временного убежища от граждан Украины рассматривались в упрощенном порядке в трехдневный срок.

"В настоящее время массового прибытия граждан Украины на территорию Российской Федерации не наблюдается, — отметили в ведомстве. — В связи с этим при рассмотрении заявлений о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации территориальные органы МВД России руководствуются постановлением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2001 года № 274 "О предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации" (в течение трех месяцев с подачи письменного заявления и оно не может быть послано через интернет).

Убежище на выбывание

Статус беженцев, предполагающий значительные гарантии, обеспеченные международным правом, как отмечает Лариса Шеслер, имеют в России менее трехсот человек, прибывших с Украины. Еще около трех сотен тысяч (на конец 2016 года) — статус лиц, получивших временное убежище.

Всего же, по данным, озвученным ранее Уполномоченным по правам человека России Татьяной Москальковой, за время кризиса российскую границу пересекли два с половиной миллиона украинских граждан.

"Проблема на сегодня в том, что многим временное убежище не продлевают, говоря, что на Украине уже все спокойно и можно возвращаться," — возмущена Лариса Шеслер.

Такая практика идет в разрез с законом, в котором закреплено, что прекращение статуса временного убежища или беженца возможно лишь при изменении обстоятельств. "А что изменилось? Война в Донбассе не закончилась. Политический режим в Киеве тот же, преследование инакомыслящих продолжается, националисты бесчинствуют, но российские миграционные службы на это не обращают внимание", — заключила глава объединения политэмигрантов.

Один из тех, кто попал под указанное "сокращение", — активист Александр Кривец, бежавший из Одессы с семьей в Крым от преследований в отношении участников "Русской весны". На днях ему отказали в очередном продлении временного убежища на общих условиях. Мужчина не знает, что делать дальше, но верит, что из России его не выкинут.

"По состоянию на 21 марта 2017 года в территориальных органах МВД России на учете состоит 234 301 гражданин Украины, которым предоставлено временное убежище на территории Российской Федерации, — сообщили РИА Новости в пресс-центре МВД России.

Продлить временное убежище, по данным ведомства, выразили желание – 15 314 человек. В отношении 13 921 из них положительное решение уже принято, еще 1244 заявления рассматриваются. Отказали в продлении убежище 149 людям.