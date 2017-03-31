Депортация ополченцев. Почему Россия выдает Киеву защитников Донбасса

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости, Сергей Лютых. Российские правоохранительные органы выдают Украине защитников Донбасса. Как оказалось, многие ополченцы и политэмигранты, перебираясь жить в Москву, Петербург и другие регионы, становятся нарушителями миграционных правил и по закону подлежат депортации. А других киевские власти просят экстрадировать из-за обвинений в совершении неполитических преступлений на родине. Подробнее — в материале РИА Новости.
Герои и правонарушители
Ее уже бывший коллега по Общественной палате Георгий Федоров обратил внимание на парадоксальную ситуацию, когда позитивный образ ополченцев и уважительное к ним отношение, сформировавшееся в российском обществе, никак не отражается на юридической практике. "Несколько десятков случаев уже было, когда таких людей пытались депортировать из России и только благодаря вмешательству общественности этого удавалось избежать. Ведь мы понимаем, что попадание в руки украинских властей — это реальный риск для их жизни и здоровья", — говорит он.
По словам экспертов, проблемы с соблюдением миграционного законодательства, являющиеся поводом для депортации, зачастую связаны с бюрократическими проволочками, а не с умышленным нежеланием его соблюдать. "Статус беженца получить тяжело. Миграционные органы относятся к этой работе халатно", — добавил Федоров.
Проблема экстрадиции этих людей на Украину, по ее словам, связана с тем, что в Киеве уже установилась практика возбуждения на политэмигрантов и ополченцев фиктивных дел по общеуголовным статьям. Кроме того, въезд на территорию "Незалежной" опасен для тех людей, чьи данные вывешены на печально известном украинском сайте "Миротворец".
"Россия в 1993 году подписала Конвенцию СНГ о правовой поддержке. В то время это было мерой, направленной на то, чтобы пресечь перетекание преступников между странами бывшего СССР. Согласно этому документу, страны должны выдавать друг другу обвиняемых по уголовным делам по запросу прокуратуры", — объясняет Лариса Шеслер.
Действие этой конвенции, отмечают правозащитники, сегодня не приостановлено, то есть выдача подследственных продолжается, несмотря ни на что.
Но все равно получилось так, что Хомутовский — ведущий специалист агрохолдинга в Белгороде — из-за политических преследований со стороны киевских властей провел в российской тюрьме более года. "На родине его, бывшего главного ветврача Харьковской области, обвинили в получении смехотворной взятки на сумму 4000 рублей в пересчете на рубли, — пояснила правозащитница. — И никто не захотел разбираться в подоплеке, в том, что он был одним из наиболее активных активистов "Партии регионов".
Сами ополченцы порой обращаются за помощью, когда уже проиграно несколько судебных инстанций или даже из поезда, направляющегося из Москвы в Киев. "Пока что удавалось решать подобные проблемы, но становится все тяжелее," — говорит Мария Коледа, представляющая Союз добровольцев Донбасса. Эта активистка сняла с поезда одного из таких несчастных уже в Брянске.
Сегодня нерешенной остается проблема ополченца, воевавшего в бригаде Игоря Стрелкова. Николай Трегуб родом из Винницы. Его родной брат уже осужден киевским режимом на девять лет. Восьмого февраля Мосгорсуд оставил в силе постановление районного суда, согласно которому, этот ополченец должен покинуть территорию России из-за нарушения миграционных норм.
"Человек теперь сидит в московской квартире, никуда не выходя. Несколькими днями ранее его на улице поймали полицейские, но после долгих уговоров сжалились и отпустили", — рассказал Сергей Моисеев, возглавляющий общественную организацию "Русь Триединая".
Общественная палата России направила по делу Николая Трегуба запрос в Генпрокуратуру.
Между тем, согласно требованиям Конвенции по правам человека, которую Россия ратифицировала как член ООН, нельзя депортировать или экстрадировать человека в страну, где его ждут расправа и пытки. Правоохранительные органы, по словам Шеслер, вполне могут опираться на этот нормативный документ, как и на решение столичного суда, признавшего, что нынешняя украинская администрация возникла в результате незаконного государственного переворота.
"Неважно куда: на Украину, в Сомали, Афганистан, — человека, которому там грозит убийство, высылать нельзя. В нашей Конституции указан приоритет международных договоренностей над национальным законодательством, поэтому сегодня не требуется никаких законодательных изменений, только разъяснения для судов и правоохранительных органов относительно положений озвученной Конвенции ООН", — отмечает Владимир Федоров из фонда "Патриот".
Контуженные бюрократией
"Признание паспортов ДНР и ЛНР позитивно повлияли на ситуацию, но их наличие не отменяет необходимости легализоваться в России. Также непонятно, куда обращаться лицам, утратившим документы: на территории нет официальных представительств республик", — рассказывает Мария Коледа.
Электронная очередь на подачу документов в миграционные подразделения полиции составляет, по словам Коледы, около трех месяцев. При этом с первого раза людям бывает трудно не допустить каких-либо ошибок. Часто людей "заворачивают" и они вынуждены ждать еще три месяца до следующего приема.
Кроме того, многие сталкиваются с проблемой продления патента. Просрочка хотя бы на один день влечет за собой отказ в его выдаче. "Беременной вдове ополченца в Москве отказали в выдаче патента, потому что она не смогла по состоянию здоровья вовремя прийти и продлить его", — привела пример Коледа.
27.6%Да, это заставило бы мигрантов выйти из тени и платить налоги в России
4.2%Нет, изменение процедуры ляжет дополнительным грузом на бюджет
2.6%Да, "амнистия для мигрантов" помогла бы снизить уровень преступности
23.9%Нет, инициатива грозит наплывом в Россию неквалифицированных работников
41.7%Получение гражданства нужно усложнить, а не упрощать
"У многих из нас, людей с большим опытом работы, бывших депутатов, руководителей предприятий, структур встреча с миграционными органами здесь вызывала озноб, — говорит Лариса Шеслер. — Что уж говорить о молодых людях с рабочими специальностями, кому раньше никогда не приходилось отстаивать свое право на существование в споре с бюрократическим аппаратом".
"Мы были заняты в общественно-политической сфере на Украине и были вынуждены оттуда уехать. Многие прошли через украинские тюрьмы из-за этой своей политической деятельности, — говорит беженец с Украины Леонид Ильдеркин. — Наши ожидания относительно жизни в России были завышены. Здесь нас вроде бы принимают в программу переселения соотечественников, но участие в ней весьма затруднительно. К примеру, необходимо устроиться на работу сразу по приезде, когда у тебя на руках одна лишь миграционная карточка".
Завышенные бюрократические требования, по мнению Ильдеркина, приводят лишь к развитию коррупции. В Чувашии, говорит он, регистрация на черном рынке стоит порядка 30 тысяч рублей. В Белгороде — тысячу рублей в месяц. А начальная цена российского гражданства составляет 250 тысяч рублей.
МВД России, в ответ на запрос РИА Новости, разъяснило причины замеченного сейчас усложнения порядка легализации в стране людей, прибывших из Украины. В 2014 и 2015 миграционные подразделения руководствовались специальным постановлением правительства страны, в соответствии с которым заявления о предоставлении временного убежища от граждан Украины рассматривались в упрощенном порядке в трехдневный срок.
"В настоящее время массового прибытия граждан Украины на территорию Российской Федерации не наблюдается, — отметили в ведомстве. — В связи с этим при рассмотрении заявлений о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации территориальные органы МВД России руководствуются постановлением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2001 года № 274 "О предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации" (в течение трех месяцев с подачи письменного заявления и оно не может быть послано через интернет).
Убежище на выбывание
Статус беженцев, предполагающий значительные гарантии, обеспеченные международным правом, как отмечает Лариса Шеслер, имеют в России менее трехсот человек, прибывших с Украины. Еще около трех сотен тысяч (на конец 2016 года) — статус лиц, получивших временное убежище.
Всего же, по данным, озвученным ранее Уполномоченным по правам человека России Татьяной Москальковой, за время кризиса российскую границу пересекли два с половиной миллиона украинских граждан.
"Проблема на сегодня в том, что многим временное убежище не продлевают, говоря, что на Украине уже все спокойно и можно возвращаться," — возмущена Лариса Шеслер.
Такая практика идет в разрез с законом, в котором закреплено, что прекращение статуса временного убежища или беженца возможно лишь при изменении обстоятельств. "А что изменилось? Война в Донбассе не закончилась. Политический режим в Киеве тот же, преследование инакомыслящих продолжается, националисты бесчинствуют, но российские миграционные службы на это не обращают внимание", — заключила глава объединения политэмигрантов.
Один из тех, кто попал под указанное "сокращение", — активист Александр Кривец, бежавший из Одессы с семьей в Крым от преследований в отношении участников "Русской весны". На днях ему отказали в очередном продлении временного убежища на общих условиях. Мужчина не знает, что делать дальше, но верит, что из России его не выкинут.
"По состоянию на 21 марта 2017 года в территориальных органах МВД России на учете состоит 234 301 гражданин Украины, которым предоставлено временное убежище на территории Российской Федерации, — сообщили РИА Новости в пресс-центре МВД России.
Продлить временное убежище, по данным ведомства, выразили желание – 15 314 человек. В отношении 13 921 из них положительное решение уже принято, еще 1244 заявления рассматриваются. Отказали в продлении убежище 149 людям.