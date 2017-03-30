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Общество

Школьников воспитают трудом. В Думу внесли поправки к закону об образовании

19:1530.03.2017
(обновлено: 19:17 30.03.2017)
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Школьный кружок по обработке дерева в Горках Ленинских
© РИА Новости. Тункель
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости, Антон Размахнин. На рассмотрение Госдумы внесен проект поправок в закон "Об образовании в Российской Федерации", посвященный трудовому воспитанию. О том, в чем состоят эти поправки, каковы их перспективы и что ждет общество от трудового воспитания в школах – в материале РИА Новости.

Воспитание через труд

Урок в школе. Архивное фото
© Fotolia/ Kzenon
Президент РАО: трудовое воспитание должно учить школьника самостоятельности
Авторы внесенного в Думу 29 марта законопроекта – сенаторы Виктор Кресс (глава Томской области в 1991 – 2012 году) и Александр Волков (президент Удмуртии в 2000 – 2014 году). Они предлагают ввести в школьную программу трудовое воспитание, "за исключением работ, входящих в должностные обязанности работников образовательной организации".

"В процессе систематического общественно полезного труда у ребенка формируются такие личностные качества, как терпение, старание, внимательность, справедливость, добросовестность, организованность, ответственность, уважение к труду и достижениям, творческая активность и самостоятельность", — пишут авторы законопроекта в пояснительной записке.

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
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Кадетский класс в московской школе

Санитарные нормы, касающиеся труда несовершеннолетних — ныне действующих только на подростков начиная с 14 лет — планируется распространить и на младшеклассников.

"Мы, по глупости, включили в закон об образовании несколько статей, которые запрещают вовлекать школьников в не относящиеся к образовательным процессы, то есть учащемуся нельзя сегодня взять веник и подмести в своем классе. Это дурость. — рассказал РИА Новости Александр Волков. — К трудовому воспитанию, о котором идет речь, такие элементарные вещи не относятся. Речь о части школьной программы, по которой ребят аттестуют, дают оценки".

По словам Волкова, воспитание трудом ничем заменить нельзя. "У взрослых должно быть право работать с детьми. Ну не захочет там кто-то и ладно. Другие согласятся, потрудятся и будут радоваться результатам".

© РИА Новости. Палладин
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Урок труда в теплице

Сенатор привел в пример одну из столичных школ, директор которой выступал в Совете федерации на днях. "Он привез с собой целую выставку из разных поделок старшеклассников, в том числе из мира современной техники", — отметил Волков.

Ученица кадетского класса на уроке труда. Архивное фото
© РИА Новости. Кирилл Каллиников
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Вопрос техники

Тема трудового воспитания давно назрела и перезрела, полагает первый зампред думского комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко. "Вырастить полноценного гражданина общества без трудового воспитания невозможно, это очевидно даже людям с ультралиберальными взглядами, — отметил парламентарий в интервью РИА Новости. — Мы с удовлетворением воспринимаем инициативу сенаторов, а что касается юридической техники, это вопрос решаемый".

По словам Онищенко, в ближайшее время в Госдуме будет создана рабочая группа, которая подготовит подробный проект поправок в законодательство, касающийся темы трудового воспитания.

© РИА Новости. А.Филатов
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Михайловская средняя школа в Подмосковье

Де факто уроки труда – ныне называемые технологией – из школ никуда не уходили. Единственная причина отсутствия такого термина в законе – боязнь эксплуатации детей, которая возобладала при написании нынешнего закона об образовании.

Кому робота, а кому табуретку

Учить школьников работать руками – само по себе прекрасно, комментирует инициативу директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. Однако если к закону не будет прилагаться современная программа, а главное – ресурсы, такая инициатива может не улучшить, а только ухудшить ситуацию.

"В хороших школах, лицеях – особенно тех, что связаны с техническими вузами – и сейчас совершенно потрясающие уроки технологии, — говорит Абанкина. — Ребята учатся робототехнике и другим сверхсовременным вещам. Но сравним ресурсы этих лицеев и обычных – особенно сельских школ. Если мы будем педалировать тему "умных рук", но не дадим простым школам ресурсов на современные уроки и программы – получится колоссальное социальное расслоение, когда одни школьники будут строить роботов, а другие выпиливать лобзиком".

© РИА Новости. Александр Кондратюк
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Соревнования по робототехнике "РобоФест-Урал 2017"

Школа ремонта

Само по себе трудовое воспитание очень неплохо, оценивает москвичка, мама второклассницы Анна Гончарова. Но оно плохо сочетается с нынешней школой – где принята концепция "образовательных услуг".

"Уметь делать что-то руками — это прекрасно, — говорит Анна. — Но боюсь, что всё закончится тем, что родители будут по ночам клепать для детей поделки, а оценка по труду станет еще одним рычагом давления учителей на учеников".

© РИА Новости. Сергей Калачев
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Мэр Москвы Сергей Собянин посетил московскую школу №1060

"Я целиком и полностью поддерживаю возврат к урокам труда, — говорит отец двух сыновей Артемий Пушкарев. — В наше время умение что-то полезное сделать руками становится очень важным и даже модным. Но я считаю, что занятия со станками надо дополнить практическими занятиями, связанными не с изготовлением, а с ремонтом".

Якутия. Архивное фото
© Фото: Хорошевский Денис
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На уроках труда XXI века было бы полезно учить детей, как починить развалившийся стул, заменить провод в утюге или выключатель в стене. Наконец, всем были бы интересны мастер-классы по замене экрана мобильника своими руками, уверен Пушкарев.

При хорошем стечении обстоятельств можно вести обучение и на станках — изготовлять детали для того же ремонта. А потом "подтянутся" и 3D принтеры.

"Отдельное спасибо мальчишки сказали бы урокам авторемонта, — говорит Артемий Пушкарев, — Ремонт двигателей и подвески, замена тормозных колодок своими руками, выпиливание приварившихся болтов".

© РИА Новости. Всеволод Тарасевич
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ШКОЛА СУХОМЛИНСКОГО УЧЕНИКИ

 

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Общество
Комментарии
18 пользователей оставили 28 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
андрей червяков
Надо было давно ввести и приучать детей к труду, развивая разные навыки. Многим пригодилось бы....
20:45
30.03.2017
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Вадим Бирюков
Меня много лет (точнее с 1991-го года) удивляет запрет на чистку зимой тротуаров между корпусами моего университета от льда и снега силами студентов вместо занятий физкультурой.
20:26
30.03.2017
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