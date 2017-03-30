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Общество

"Почта России" не считает зарплаты своих сотрудников низкими

17:0230.03.2017
(обновлено: 19:08 30.03.2017)
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Работа отдела доставки письменной корреспонденции ФГУП Почта России. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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НОВОСИБИРСК, 30 мар – РИА Новости. "Почта России" не согласна с выводами журналистов ОТР о низких зарплатах почтовых работников в России: с 2013 года их заработки выросли в среднем на 25,4% — до 20,9 тысячи рублей в месяц, и по 5-6 тысяч получают лишь почтальоны в малых селах, сообщил РИА Новости в ответе на запрос представитель сибирского филиала "Почты" Антон Калтыгин.

Директор департамента организационного развития Минкомсвязи Ирина Лаптева. Архивное фото
© Фото: Минкомсвязь России
Чиновницу Минкомсвязи подозревают в завышении зарплаты главе "Почты России"

Ранее в программе "Реальные цифры" на Общественном телевидении России (ОТР) была озвучена проблема низких зарплат российских почтальонов. Многие из них анонимно сообщили журналистам о зарплатах, едва превышающих 2 тысячи рублей. В частности, поступило сообщение: "2800 рублей ставка – 0,4. Занятость на все 100%. Омская область, Азовский район, село Александровка. Полтавский почтамт". На основании собственного опроса журналисты пришли к выводу, что средняя зарплата почтальона в России составляет около 8,8 тысячи рублей.

"За последние четыре года "Почта России" инвестировала в фонд оплаты труда сотрудников более 22 миллиардов рублей, из них в 2016 году — 8,3 миллиарда рублей. В результате с 2013 года средняя зарплата выросла на 25,4%, с 16,7 до 20,9 тысячи рублей в месяц. Эта цифра подразумевает не только заработную плату почтальонов, как указывает ОТР, а среднюю зарплату всех почтовых работников предприятия", — говорится в ответе на запрос.

Отделение Почты России. Архивное фото
© РИА Новости. Евгений Биятов
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В "Почте России" отметили, что для того, чтобы правильно оценить эти цифры, важно понимать, что коллектив предприятия на 85% состоит из основного производственного персонала. Это почти 300 тысяч человек, из которых более 65 тысяч работает на неполной ставке, а в отдаленных и малонаселенных пунктах занятость почтальона часто не превышает трех дней в неделю по три часа. Соответственно, и получают они по 5-6 тысяч рублей в месяц.

Почтовый оператор отмечает, что изложенная телеканалом ОТР информация относительно зарплат почтальонов представлена некорректно и не имеет официального подтверждения. "Отметим, что SMS-сообщения непроверенных лиц не отражают общей динамики и не могут служить в качестве основания для выведения средней заработной платы работников по региону в целом", — говорится в ответе.

По данным компании, по состоянию на 29 марта 2017 года фактическая средняя зарплата почтальонов в Омской области составляет 14118 рублей, по Омску – 14741 рубль (фактические начисления за февраль 2017 года). По Сибирскому федеральному округу в целом средняя зарплата почтальона в 2016 году составила около 14 тысяч рублей, максимальная – около 15 тысяч. Для операторов почтовой связи эти цифры составляют около 17 и 18 тысяч рублей соответственно.

"Стоит отметить, что, в отличие от большинства коммерческих компаний, в "Почте России" каждый год… происходит пересмотр и повышение зарплат основного производственного персонала", — подчеркнули в компании, добавив, что в целом на предприятии работают около 350 тысяч человек и соцгарантии сотрудников традиционно находятся в центре внимания руководства.

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Общество
Комментарии
24 пользователя оставили 26 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
farscape1977
Почтальоны, младший медперсонал, младшие воспитатели в саду - всё они рабы по факту низкой з/п.
Для них также выпускается дешёвый хлеб, синтетическая дешёвая одежда, потерявшая вскус курицы курица, колбаса из бумаги, или из рогов, кожи и копыт в лучшем случае. В общем всё, чтобы они жили, не нуждаясь!
17:19
30.03.2017
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radiozaboy
"средняя зарплата почтальона в России составляет около 8,8 тысячи рублей."
это правда, спросите в почтовом отделении
17:06
30.03.2017
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