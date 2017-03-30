Песков рассказал о данных по "косвенным подкупам" участников акции 26 марта

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Опубликованные в интернете видео и обещания в соцсетях отсудить 10 тысяч евро в случае задержания на несанкционированной акции в Москве, которая прошла 26 марта, свидетельствуют о косвенном подкупе несовершеннолетних участников акции, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, появились. Вы, наверное, сами видели в интернете… и про видео мальчика, и про различные обещания, опубликованы в Twitter, где гарантируется помощь в том, чтобы отсудить 10 тысяч евро в случае, если вас задержат на митинге. Это не что иное, как косвенный, естественно, подкуп в отношении молодых людей. Здесь нужно все называть своими именами", — сказал Песков, отвечая на вопрос, появилась ли дополнительная информация о подкупе несовершеннолетних участников акции.

В минувший понедельник Песков говорил, что определенные подтверждения тому, что несовершеннолетним участникам несанкционированной акции в Москве, организованной оппозиционером Алексеем Навальным, сулились денежные награды в случае задержания, существуют, но будут представлены в том случае, если органы правопорядка посчитают это необходимым.

Несанкционированная властями акция прошла в воскресенье в центре Москвы. На Тверской улице и на прилегающих территориях, по оценкам полиции, находилось порядка 7-8 тысяч человек. Глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников заявил РИА Новости, что было задержано более 600 человек.