Кремль прокомментировал выступление Сокурова на вручении премии "Ника"

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. На вопрос режиссера Александра Сокурова по поводу судьбы осужденного за терроризм украинца Олега Сенцова президент ответил еще в декабре, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

При этом он подчеркнул, что в Кремле "с большим уважением относятся к мастеру."

На церемонии вручения премии "Ника" Сокуров, получивший почетный приз "За честь и достоинство" имени Эльдара Рязанова, прокомментировал несанкционированную акцию в Москве 26 марта и добавил, что ждет решения президента по поводу судьбы Сенцова.

Ранее на заседании совета при президенте по культуре и искусству Сокуров попросил Владимира Путина освободить Сенцова из-под стражи. Глава государства отметил, что украинца осудили не за творчество, а за то, что он посвятил себя террористической деятельности. По словам президента, для освобождения Сенцова нужно, чтобы "созрели" определенные условия.

Суд в 2015 году приговорил Сенцова к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму.