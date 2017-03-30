Живущие в Крыму немцы ответили на призыв МИД ФРГ не посещать полуостров

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар — РИА Новости. Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель расценивает призыв властей Германии не посещать полуостров как нарушение прав человека.

Делегация из ФРГ находится в Крыму с семидневным визитом. При этом официальный представитель МИД страны Мартин Шефер заявил, что министерство по-прежнему призывает немецких граждан не ездить в Крым. Предупреждения, по его словам, связаны

"с очевидной ситуацией в международном праве".

"Это просто нарушение прав человека и нарушение всех международных прав. Я знаю законодательство Германии, которое гарантирует своим гражданам приезд в любую страну. Никто не имеет право ограничить их в своих действиях", — сказал Гемпель РИА Новости.

По его мнению, подобные предупреждения, а также угрозы украинских властей, не остановят людей, которые хотят открыть для себя Крым и узнать правду о ситуации на полуострове.

Он отметил, что в двадцатых числах апреля ожидается приезд очередной немецкой делегации. Ее состав уже известен: в нее войдут политики регионального уровня, журналисты, также один из известных людей в Германии, который начинал свою карьеру у Гельмута Коля и длительное время был статс-секретарем.

"Никто не сможет затормозить процессы по налаживанию межнациональных, межгосударственных и, прежде всего, человеческих отношений между гражданами Германии и России", — подчеркнул Гемпель.

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