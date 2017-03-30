Переселенцы из зоны строительства моста в Крыму переезжают в новые дома

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар — РИА Новости, Виктор Лященко. Переселенцы из зоны строительства моста через Керченский пролив переезжают в новые дома; качество выполненных работ проверит лично глава республики Сергей Аксенов.

Ранее сообщалось, что в санитарно-защитную зону строительства моста в Керчи попали шесть жилых домов, еще два дома включили в программу расселения по просьбе местных властей. В общей сложности речь идет о 78 квартирах, в которых проживают 83 семьи. Для них построили и ввели в эксплуатацию два трехэтажных многоквартирных дома в микрорайоне "Нижний Солнечный".

Новоселье здесь отметят более 80 семей, которые переезжают в благоустроенные квартиры из зданий барачного типа без коммунальных удобств, еще 1950-х годов постройки. Люди получили одно-, двух- и трехкомнатные квартиры с общей площадью от 28 до 56 кв. м.

Погрузка и доставка личных вещей в новое жилье выполняется силами городской администрации.

"Глава Крыма Сергей Аксенов лично проверит качество выполненных строительных работ и пообщается с жильцами новостроек", — сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства.

В квартирах выполнили чистовую отделку, установили окна, входные и межкомнатные двери, сантехнику и кухонные плиты, провели автономное отопление, обустроили балконы. На территории есть детская игровая площадка и другие объекты, необходимые для комфортного проживания людей. В шаговой доступности находится автобусная остановка.

Проект нового комплекса обсуждали с его будущими жителями. Керчане с самого начала контролировали возведение домов. К процессу подключился Общественный совет по строительству моста через Керченский пролив.

Мост, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

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