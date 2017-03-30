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Общество

Занавесить "зеркала": вернутся ли "пиратские" диски после эпохи торрентов

09:0730.03.2017
(обновлено: 09:09 30.03.2017)
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На радиорынке Горбушка
© РИА Новости. Павел Горшков
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости, Антон Размахнин. "Зеркала" заблокированных сайтов с пиратским контентом будут блокировать в течение нескольких часов после обнаружения: такой законопроект сейчас рассматривается в Госдуме. О том, как это отразится в России на судьбе музыки, видео и других объектов авторских прав — в материале РИА Новости.

Укрепление авторских позиций

Поправки к ряду законодательных актов РФ, призванные усовершенствовать защиту авторских прав в Сети, 20 марта прошли первое чтение в Госдуме и имеют большие шансы быть принятыми. Эти законодательные новеллы касаются "производных сайтов", которые также называют "зеркалами".

"Наличие в Cети сайтов, сходных до степени смешения с уже заблокированными пиратскими, дискредитировало систему защиты авторских прав в нашей стране, — отметил при внесении поправок глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. — Комитет рассчитывает на то, что введение механизма быстрой блокировки "зеркал" ликвидирует имеющийся пробел и существенно укрепит позиции авторов и правообладателей по защите их интересов в борьбе с пиратами".

Работа за компьютером. Архивное фото
© Fotolia/ peterzayda
В правительстве работают над предложениями по регулированию авторских прав

Если поправки вступят в силу, для блокировки "зеркала" понадобится лишь справка Роскомнадзора об идентичности контента сайта с одним из уже заблокированных. Далее посредством судебного приказа провайдеры будут обязаны закрыть пользователям доступ к "зеркалу".

Законодательная новелла затрагивает и поисковые системы: отныне "Яндекс", российский "Гугл" и их коллеги должны будут удалять из выдачи ссылки на пиратские сайты и их "зеркала" в течение трех дней.

Министр культуры РФ Владимир Мединский. Архивное фото
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Мединский призвал выработать жесткий подход в борьбе с интернет-пиратством
Планомерное закрытие торрентов и других сайтов с пиратским медиаконтентом в России продолжается уже несколько лет — медленно, но неуклонно. Уже сейчас посредством стандартного браузера практически невозможно скачать или даже проиграть онлайн многие аудиотреки, фильмы. Еще в большей степени затруднено скачивание софта. И все-таки пока что обычному пользователю Рунета очень многое доступно бесплатно.

Музыка

"Я музыку в соцсетях слушаю, — рассказала РИА Новости столичная школьница Таисия Суханова. — Ну, очень-очень редко в поисковике выкапываю. Торренты на планшете не особо помогают".

Легализоваться за разумную ежемесячную плату сегодня с легкостью можно с помощью предустановленных на смартонах программ, предлагающих как онлайн-прослушивание, так и скачивание контента на внутреннюю память.

VK Live
© Фото: Предоставлено пресс-службой "ВКонтакте"
ВКонтакте представила приложение для прямых трансляций
Быть меломаном в наше время стоит куда дешевле, чем четверть века назад, вспоминает коллекционер винила Елена Саламбаш. До интернет-эпохи денег стоили и легальные (дорогие), и пиратские (доступнее) диски и кассеты. Даже маленькие — размером с календарик — фотографии тех же "Битлз" приходилось покупать за приличные деньги в бумажном виде.
"Сейчас я при помощи торрентов и других бесплатных сервисов знакомлюсь с новой музыкой, — говорит Елена. — С тем, что я просто услышала где-то (у друзей, по радио), и мне стало любопытно. Такой музыки очень много, масса. Я бы не смогла и не захотела бы все это покупать".

© РИА Новости. Александр Макаров
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За хорошей музыкой в доинтернетную эпоху нужно было идти в магазин и платить серьезные деньги (на фото - продажа пластинок в книжном магазине "Дружба" на улице Горького (ныне Тверская) в Москве

Другое дело — любимая музыка, подчеркивает меломан. Ее Елена покупает — на виниле, CD и других носителях, соблюдая авторские права. А вот школьники, по словам Таисии Сухановой, дисков уже (или пока?) не покупают — разве что в качестве сувениров. Что, впрочем, и понятно — экономию "карманных денег" никто не отменял.
Именно поэтому есть большая вероятность, что бесплатная музыка в Сети так или иначе сохранится, уверена Елена Саламбаш. Технологии развиваются быстрее, чем успевают реагировать законодатели.

Виниловые пластинки в магазине Контрабанда. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Дёмин
Хит-парад виниловых пластинок возобновлен в Великобритании
"Ну поставлю еще одну "приблуду" на браузер, делов-то, — смеется видеомонтажер Алексей Якимов, коллекционирующий рок-музыку 1960-х годов на всех видах носителей. — Без торрентов у меня не было бы 90% музыки, потому что за некоторыми пластинками гоняться надо полжизни и заплатить нереальные деньги. И места в доме столько просто нет".

Видео

В этой области куда больше контента за последние годы стало легальным. Пользователи со стабильным широкополосным интернетом — а это большинство жителей мегаполисов — переходят от скачивания к онлайн-просмотру, который не требует ждать закачки и бережет дисковое пространство.
Некоторые киностудии — такие, как "Мосфильм" и "Ленфильм" — выложили свои коллекции для свободного домашнего просмотра, перемежая наиболее популярные фильмы рекламными паузами. Так же поступают и независимые онлайн-кинотеатры. Без рекламы можно смотреть фильмы по платной подписке, как многие и делают.

Приложение VK App для iPhone. Архивное фото
© РИА Новости
Киностудия "Мосфильм" опубликует около 500 фильмов в соцсети "ВКонтакте"
"Любимые фильмы, аналогично музыке, я покупаю за полную стоимость (сейчас уже в основном в онлайн-кинотеатрах), а те, что "только попробовать", смотрю бесплатно, — говорит Елена Саламбаш. — Или скачиваю, если этого нет в онлайне".
Практически любой фильм — кроме самых новых, которые еще идут в кинотеатрах — можно найти поиском по видеофайлам, делится москвичка Анна Голикова. Рекламу же можно не замечать. "Уже не помню, когда в последний раз приходилось что-то скачивать, а торренты вообще не было случая освоить", — признается Анна. Если бесплатные онлайн-кинотеатры закроют, Анна, возможно, приобретет подписку.

Вернутся ли диски?

Магазины по продаже дисков — в том числе и пиратских — находятся на грани вымирания. "В день пару дисков продаем, — говорит Алексей, владелец стенда в одном из столичных электронных торговых центров. — Любой DVD или Blu-ray за 200 рублей. Не берут".

© Антон Размахнин
Продажа дисков в современных электронных торговых центрах потихоньку сходит на нет

Если полностью запретить нелегальный онлайн-контент в Рунете, продавцам дисков, возможно, будет лучше, считает Алексей. Но это еще не факт. Привычка покупать диски у людей уже прошла, уверен продавец. Впрочем, возможно, виноват ассортимент? На стенде Алексея аудиодиски только с русским шансоном и рок-шлягерами, видео — тоже хитовое, наподобие сериала "Шерлок" и всех фильмов франшизы "Форсаж".

"К кому как, а ко мне приходили и приходить будут, — говорит Виталий, торгующий видеодисками на "Горбушке" уже больше 20 лет. — Некоторые фильмы вы не найдете ни на торрентах, нигде — только у меня. Это редкая классика, немое кино, документальные ленты. Товар для людей, которым нужно редкое, архивное. И я могу это им найти".

По словам Виталия, продавец дисков — что музыкальных, что видео — должен не просто торговать, но и подсказывать, помогать людям в выборе. Тогда через несколько лет магазинчик превращается в своего рода клуб, куда приходят не столько купить новое, сколько обсудить просмотренное и пообщаться с коллегами по увлечению. Эту функцию интернет заменить не может — ни легальный, ни нелегальный.
Торрентами, кстати, Виталий пользуется. Для поиска новых фильмов.

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Общество
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Олег Северов
Удивляет бесконечное число попыток пропиариться на борьбе с "нелегальным" контентом. Не хотите, не смотрите, господа подпевалы. Не мешайте людям жить
09:41
30.03.2017
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dj2000dj
а что, TOR браузер уже не работает?) Какие нафиг блокировки???
09:52
30.03.2017
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