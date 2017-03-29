Глава ГАИ Москвы предложил стритрейсерам провести соревнования на трассе

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Глава московского управления ГИБДД Виктор Коваленко предложил стритрейсерам принять участие в соревнованиях на трассе.

Ранее заместитель начальника УГИБДД по Москве Евгений Ефремов сообщил, что ведомство прорабатывает вопрос о предоставлении площадки для заездов стритрейсеров.

"Находятся единицы, которые в знак протеста могут выложить какое-то видео, противопоставить себя обществу, доказать, что я такой неповторимый. Это можно сделать на трассе, на площадке, поэтому я могу прямо с эфира предложить поучаствовать в мероприятиях, поучаствовать в соревнованиях и доказать, кто чего стоит на трассе", — сказал Коваленко в эфире радиостанции "Москва FM".

По его словам, сотрудники столичной Госавтоинспекции установили контакт с ключевыми столичными сообществами стритрейсеров, которые готовы собираться в "каком-то месте".

"Мы даже проводили совместные мероприятия на "ВТБ Арене", чтобы понять эту жизнь, жизнь этих людей", — добавил Коваленко.

Соревнования стритрейсеров нередко становились причинами общественно резонансных событий в России. Так, несколько сотен членов автоклубов и зрителей в апреле 2016 года устроили автошоу вблизи жилых домов на севере столицы, в связи с чем в полицию стали поступать звонки от граждан по поводу нарушения общественного порядка. В результате инцидента было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Другим резонансным случаем ночных "гонок" по столице стала резонансная езда "золотой молодежи" на Gelandewgen в конце мая 2016 года. Этот "заезд" устроил сын вице-президента "Лукойла" Руслан Шамсуаров и его друзья. Нарушители транслировали свои "приключения" в прямом эфире в интернете. Полицейская погоня за элитным внедорожником длилась несколько часов. Во время гонки водитель Gelandewagen грубо нарушал ПДД, неоднократно пересекал сплошные полосы, выезжал на газоны.

Среди случаев прошлых лет были и такие, которые заканчивались дорожно-транспортными происшествиями. Так, в ночь на 29 августа 2010 года в Лабинском районе Краснодарского края гоночная "копейка" врезалась в припаркованные машины, у которых в этот момент стояли люди. В результате погибла женщина 1977 года рождения, еще пять человек, в том числе водитель "Жигулей", были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Один человек скончался уже в больнице.