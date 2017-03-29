Путин заявил, что РФ готова осваивать Арктику совместно с другими странами

ОСТРОВ ЗЕМЛЯ АЛЕКСАНДРЫ (Земля Франца-Иосифа, Архангельская область), 29 мар – РИА Новости. Россия готова к совместному освоению Арктики с иностранными партнерами в различных сферах, заявил президент России Владимир Путин.

"Мы открыты для широкого партнерства с другими государствами для реализации крупномасштабных взаимовыгодных проектов — от освоения природных ресурсов и развития глобальных транспортных коридоров до науки и экологии" — сказал Путин в среду на совещании по вопросам развития Арктики.

В совещании также приняли участие глава правительства Дмитрий Медведев, глава Минприроды Сергей Донской, министр обороны Сергей Шойгу и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Глава государства отметил, что Россия уже осуществляет в Арктике совместные проекты с иностранными компаниями. В частности, он в связи с этим отметил такие проекты как "Ямал-СПГ", "Сахалин-1" и "Сахалин-2". Также президент обратил внимание, что российская сторона совместно с иностранными партнерами ведет геофизические исследования в Баренцевом море.

"В конце 2014 года "Роснефть" и "Эксонмобил" обнаружили крупнейшее месторождение в Арктике, которое назвали "Победа", — добавил он. Путин отметил, что прогнозные ресурсы углеводородов именно в российских морях оцениваются более чем в 100 млрд тонн в нефтяном эквиваленте, а только в недрах Баренцева моря содержатся 2,8 трлн кубометров газа.

В целом, говоря о природных богатствах Арктики, президент отметил, что она является крупнейшим сырьевым резервом РФ.

"В этом регионе сосредоточены основные запасы ряда важнейших полезных ископаемых, которые являются определяющими для развития экономики РФ. Так, разведанные запасы газа промышленных категорий арктической зоны составляют 80% общероссийских. В этом районе сосредоточены 90% извлекаемых ресурсов углеводородов всего континентального шельфа, в том числе 70% — на шельфах Баренцева и Карского морей", — заявил он.

По словам Путина, прогнозируется наличие углеводородов и в глубоководной части Северного Ледовитого океана в количестве около 15-20 млрд тонн условного топлива.

Он продолжил, что "по оценкам Российской академии наук, в арктической зоне сосредоточена подавляющая доля общероссийских и общемировых запасов, в том числе золота — 40%, нефти — 60%, газа — от 60 до 90%, хрома и марганца — 90%, платиновых металлов — 47%, коренных алмазов — 100% и так далее".

"По общим оценкам, стоимость минерального сырья арктических недр превышает $30 трлн, причем две трети из них — это стоимость энергетических ресурсов", — добавил глава государства.

Он подчеркнул, что в Арктике добывается 100% алмазов в РФ, сурьмы, апатита, редкоземельных металлов, 95% газа, 90% никеля и кобальта, 60% меди и нефти, а общая стоимость разведанных запасов минерального сырья арктических недр составляет примерно $1,5-2 трлн.

"Вместе с тем, степень разведанности минеральной сырьевой базы арктического региона низка, как и уровень ее освоения, что не соответствует перспективным возможностям макрорайона, в котором производится продукция, обеспечивающая получение около 11% национального дохода страны и позволяющая обеспечивать до 22% объемов российского экспорта", — сказал президент.

Он также подчеркнул, что "экономически эффективное функционирование арктической зоны невозможно без регулирующей деятельности государства и государственной поддержки".

Путин заявил, что богатые природные ресурсы российских северных морей создают предпосылки для долгосрочных структурных преобразований, ориентированных на промышленное освоение морской акватории северной Арктики.