США
30.0330 марта11:51МСК
USD57.02+0.09
EUR61.53-0.28
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Путин заявил, что РФ готова осваивать Арктику совместно с другими странами

21:3629.03.2017
(обновлено: 22:58 29.03.2017)
12397329
Рабочая поездка президента РФ В. Путина и премьер-министра РФ Д. Медведева в Северо-Западный федеральный округ
© РИА Новости. Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк

ОСТРОВ ЗЕМЛЯ АЛЕКСАНДРЫ (Земля Франца-Иосифа, Архангельская область), 29 мар – РИА Новости. Россия готова к совместному освоению Арктики с иностранными партнерами в различных сферах, заявил президент России Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин во время посещения острова Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа. 29 марта 2017
© РИА Новости. Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Путин поручил ускорить подготовку госпрограммы по развитию Арктики

"Мы открыты для широкого партнерства с другими государствами для реализации крупномасштабных взаимовыгодных проектов — от освоения природных ресурсов и развития глобальных транспортных коридоров до науки и экологии" — сказал Путин в среду на совещании по вопросам развития Арктики.

В совещании также приняли участие глава правительства Дмитрий Медведев, глава Минприроды Сергей Донской, министр обороны Сергей Шойгу и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Глава государства отметил, что Россия уже осуществляет в Арктике совместные проекты с иностранными компаниями. В частности, он в связи с этим отметил такие проекты как "Ямал-СПГ", "Сахалин-1" и "Сахалин-2". Также президент обратил внимание, что российская сторона совместно с иностранными партнерами ведет геофизические исследования в Баренцевом море.

"В конце 2014 года "Роснефть" и "Эксонмобил" обнаружили крупнейшее месторождение в Арктике, которое назвали "Победа", — добавил он. Путин отметил, что прогнозные ресурсы углеводородов именно в российских морях оцениваются более чем в 100 млрд тонн в нефтяном эквиваленте, а только в недрах Баренцева моря содержатся 2,8 трлн кубометров газа.

Президент РФ Владимир Путин во время посещения острова Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа. 29 марта 2017
© РИА Новости. Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Путин и Медведев оценили результаты "генеральной уборки" Арктики

В целом, говоря о природных богатствах Арктики, президент отметил, что она является крупнейшим сырьевым резервом РФ.

"В этом регионе сосредоточены основные запасы ряда важнейших полезных ископаемых, которые являются определяющими для развития экономики РФ. Так, разведанные запасы газа промышленных категорий арктической зоны составляют 80% общероссийских. В этом районе сосредоточены 90% извлекаемых ресурсов углеводородов всего континентального шельфа, в том числе 70% — на шельфах Баренцева и Карского морей", — заявил он.

По словам Путина, прогнозируется наличие углеводородов и в глубоководной части Северного Ледовитого океана в количестве около 15-20 млрд тонн условного топлива.

Он продолжил, что "по оценкам Российской академии наук, в арктической зоне сосредоточена подавляющая доля общероссийских и общемировых запасов, в том числе золота — 40%, нефти — 60%, газа — от 60 до 90%, хрома и марганца — 90%, платиновых металлов — 47%, коренных алмазов — 100% и так далее".

Президент РФ Владимир Путин во время посещения острова Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа. 29 марта 2017
© РИА Новости. Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Путин пожелал журналистам не замерзнуть в Арктике

"По общим оценкам, стоимость минерального сырья арктических недр превышает $30 трлн, причем две трети из них — это стоимость энергетических ресурсов", — добавил глава государства.

Он подчеркнул, что в Арктике добывается 100% алмазов в РФ, сурьмы, апатита, редкоземельных металлов, 95% газа, 90% никеля и кобальта, 60% меди и нефти, а общая стоимость разведанных запасов минерального сырья арктических недр составляет примерно $1,5-2 трлн.

"Вместе с тем, степень разведанности минеральной сырьевой базы арктического региона низка, как и уровень ее освоения, что не соответствует перспективным возможностям макрорайона, в котором производится продукция, обеспечивающая получение около 11% национального дохода страны и позволяющая обеспечивать до 22% объемов российского экспорта", — сказал президент.

Он также подчеркнул, что "экономически эффективное функционирование арктической зоны невозможно без регулирующей деятельности государства и государственной поддержки".

Путин заявил, что богатые природные ресурсы российских северных морей создают предпосылки для долгосрочных структурных преобразований, ориентированных на промышленное освоение морской акватории северной Арктики.

Комментировать
+
Общество
Комментарии
9 пользователей оставили 12 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Владимир Рязанов
Арктика только для россиян,это наше достояние...
23:47
29.03.2017
ОтветитьНе отвечать
Алексей Тябин
Какими огромными запасы минеральных ресурсов в Арктике не были, они все равно конечны. В этой связи вопрос: мы приглашаем к сотрудничеству в освоении ресурсов Арктики иностранцев потому, что сами не в состоянии их освоить (т.е. не имеем необходимой технологической базы и проч.), или потому, что опасаемся, как бы они не отобрали у нас наше достояние и потому готовы отчасти поделиться с ними, используя их технологии и продолжая сидеть на пресловутой "нефтяной игле"?
22:16
29.03.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена