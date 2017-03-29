Путину и Медведеву показали музейную экспозицию парка "Русская Арктика"

ОСТРОВ ЗЕМЛЯ АЛЕКСАНДРЫ (Земля Франца-Иосифа), 29 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и глава правительства Дмитрий Медведев осмотрели музейную экспозицию Национального парка "Русская Арктика" на острове Земля Александры, входящем в архипелаг Земля Франца-Иосифа.

В ходе экскурсии и.о. директора "Русской Арктики" Александр Кирилов рассказал гостям о повадках проживающих на архипелаге животных, в частности, белых медведей и моржей, а также представил ряд археологических находок от обломков лодок поморов, населявших эти земли в давние времена, до артефактов с секретной немецкой метеостанции времен Великой отечественной войны.

Также Кирилов рассказал высокопоставленным гостям о результатах "арктической уборки" на острове и продемонстрировал им посвященный этому видеоролик.

Одним из экспонатов, с которыми ознакомились президент и премьер, был кусок обшивки советского самолета ТБ-3, потерпевшего катастрофу на одном из островов архипелага, и который в настоящее время является единственным в мире сохранившимся экземпляром. Медведев предложил подумать о его восстановлении.