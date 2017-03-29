Умер известный журналист-международник Юрий Выборнов

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Скончался известный журналист-международник Юрий Выборнов, сообщил его сын спортивный комментатор Константин Выборнов.

"Ушел из жизни отец…. Прощание с Юрием Викторовичем — в субботу, 1 апреля, в 12.00 по адресу Ленинский проспект, 8 корпус 17 (ритуальный зал Первой Градской больницы)", — написал Константин Выборнов на своей странице в Facebook.

Юрий Выборнов родился в Одессе в 1946 году. С 1974 по 1991 год был собственным корреспондентом советского телевидения в Италии. После этого работал собкором ОРТ в Австрии, а затем — Первого канала в Израиле.