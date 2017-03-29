Путин и Медведев оценили результаты "генеральной уборки" Арктики

ОСТРОВ АЛЕКСАНДРЫ (Земля Франца-Иосифа), 29 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев оценили результаты "генеральной уборки" Арктики.

В среду первые лица государства прибыли на остров Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа. О результатах проделанной работы Путину и Медведеву рассказал министр природных ресурсов Сергей Донской. Он сообщил, что в рамках программы по очистке Арктики было выбрано шесть островов архипелага, с которых в целом удалось вывезти более 42 тысяч тонн мусора, в основном это были металлические бочки с отходами нефтепродуктов и угля, не пригодного для использования.

Путин отметил, что во многом эту программу удалось реализовать благодаря действиям российского правительства. Медведев с ним согласился: "Регулярно выделяли средства на все". Глава Минприроды подчеркнул, что на данную программу было выделено 2,5 миллиарда рублей. "Но общая потребность — больше", — подчеркнул Медведев.

Результаты проделанной работы Путин и Медведев смогли оценить воочию. Несмотря на суровые условия – минус 27 градусов и сильный ветер — президент и председатель правительства поднялись на специальную смотровую площадку, с которой их взору открылся Северный Ледовитый океан, покрытый льдом, и абсолютно чистая зона, которая еще некоторое время назад была захламлена мусором.

Арктические условия вынудили Путина и Медведева надеть специальную одежду. На них были пуховики красного цвета.

В рабочей поездке Путина и Медведева сопровождают министр обороны РФ Сергей Шойгу и спецпредставитель президента РФ по вопросам экологии и транспорта Сергей Иванов.

В апреле 2010 года Путин, занимавший тогда пост премьер-министра РФ, посетил Землю Франца-Иосифа и заявил о необходимости провести "генеральную уборку" в Арктике. После этого были организованы несколько исследовательских экспедиций, и летом 2012 года впервые прошла уборка территории, в которой приняли участие ученые, инженеры, а также наемные рабочие.