Путин пожелал журналистам не замерзнуть в Арктике

ОСТРОВ ЗЕМЛЯ АЛЕКСАНДРЫ, 29 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал журналистам не замерзнуть в суровых арктических условиях.

В среду Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев прибыли на остров Земля Александры архипелага Франца-Иосифа. Журналисты встретили первых лиц государства на смотровой площадке, с которой открывался вид на арктическую зону, очищенную от мусора.

О результатах проделанной работы Путину и Медведеву доложил министр природных ресурсов Сергей Донской. Сам доклад прошел в суровых погодных условиях при температуре минус 27 градусов и сильном ветре.

"Не замерзните там", — обратился Путин к журналистам по окончании доклада Донского.

В рамках программы по очистке Арктики с шести островов архипелага удалось вывезти более 42 тысяч тонн мусора. В основном это были металлические бочки с отходами нефтепродуктов и угля, не пригодного для использования.