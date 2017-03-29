Путин пожелал журналистам не замерзнуть в Арктике

ОСТРОВ ЗЕМЛЯ АЛЕКСАНДРЫ, 29 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал журналистам не замерзнуть в суровых арктических условиях.
О результатах проделанной работы Путину и Медведеву доложил министр природных ресурсов Сергей Донской. Сам доклад прошел в суровых погодных условиях при температуре минус 27 градусов и сильном ветре.
"Не замерзните там", — обратился Путин к журналистам по окончании доклада Донского.
В рамках программы по очистке Арктики с шести островов архипелага удалось вывезти более 42 тысяч тонн мусора. В основном это были металлические бочки с отходами нефтепродуктов и угля, не пригодного для использования.